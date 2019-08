Usisavač ubio računalo ili je nešto drugo posrijedi?

Problem

Čistio sam PC usisivačem oko procesorskog hladnjaka, da maknem prašinu, te GPU-a. Isto tako bio sam izvadio RAM module 2x4GB, išao sam uključiti PC, ali sam slučajno zaboravio vratiti memoriju natrag. Kad sam vidio da je nema, vratio sam je nazad i sad počinju problemi. PC samo 6-7 puta napravi beeep i onda se restarta bez slike, bez ičega. Vadio sam bateriju - nije pomoglo. RAM se stavlja jedan po jedan i to isto nije pomoglo.

Odgovor

Zvučni signali koje proizvodi matična ploča imaju svoju svrhu - brojem i/ili duljinom beepova signaliziraju o kojem problemu se radi. Zato treba konzultirati priručnik matične ploče (ako ga nemate u tiskanom obliku, potražite PDF na stranicama proizvođača matične ploče). Ako kojim slučajem tih kodova (beep codes) nema u uputama za matičnu ploču,izguglajte model matične ploče uz riječi beep codes. Kad smo mi izguglali za svoju matičnu ploču, dospjeli smo na stranicu ddr4motherboard.com, s popisom 14 uvučnih signala i njihovim značenjem. Kad utvrdite što vam matična ploča želi poručiti, bit će vam lakše pronaći uzrok problema.

Značenja zvučnih signala - Ako ih nema u uputstvima za matičnu ploču, možda ih ima na stranici DDR4Motherboard

Općenito gledano - moguće je da niste dobro utaknuli memorijske module natrag u matičnu ploču (ili da ih niste utaknuli na dobra mjesta). Moguće je da ste prilikom čišćenja oslabili kontakt neke druge komponente - ako treba, izvadite pa ponovno sve utaknite i budite sigurni da je kod svake komponente ostvaren dobar kontakt. Moguće je da ste nesvjesno fizički oštetili koju komponentu.

Statički elektricitet

Iako se o tome rijetko što može pročitati, postoji i mogućnost da je statički elektricitet oštetio koju komponentu. Rijetko kad ćete se susresti s takvim informacijama jer današnje komponente nije baš tako jednostavno slučajno oštetiti ili uništiti statičkim elektricitetom, ali i zato što je lako moguće da korisnik kome se to dogodi neće zaključiti da je do oštećenja došlo upravo zbog statičkog elektriciteta. Pa se onda, zato što nitko ne zna nikog kome se to dogodilo, stvara iluzija da je statički elektricitet bezopasan za računalne komponente.

Usisivači su vrlo praktični za brzo čišćenje računala od prašine, ali i potencijalno opasni po vaše komponente jer bi ih mogli uništiti statičkim elektricitetom. Ne usisavajte računalo usisivačem ako niste spremni preuzeti taj rizik - postoje i sigurnije metode

YouTuber JayzTwoCents navodi da osobno ne zna za slučajeve kad je statički elektricitet oštetio "sustav" (vjerojatno je pod time mislio da se računalo više ne pokreće), ali susretao se sa slučajevima kad je statički elektricitet uništio portove poput HDMI i USB. A uništeni portovi zapravo znače da su vjerojatno oštećeni kontroleri (čipovi) koji upravljaju tim portovima.

Zbog toga je, za svaki slučaj, uputno prilikom diranja unutrašnjosti računala i komponenti koristiti antistatičku narukvicu. Ili barem, prije nego li dotaktnete išta u računalu, dotaknite neobojanu metalnu konstrukciju kućišta, jer je ground (masa) svih komponenti u računalu povezan s kućištem, a zapravo u pravilu i s uzemljenjem, preko napajanja ako se radi o stolnom računalu. Čak i ako ništa od toga nikad ne radite, ne znači da ćete oštetiti komponentu, ali... Rizik postoji, ma koliko malen bio.

Usisivač je tu posebni problem jer se prilikom usisavanja stvara mnogo statičkog elektriciteta pa bi najbolje bilo izbjegavati ga i umjesto njega koristiti komprimirani zrak. Ne trebate radi komprimiranog zraka kupovati zračni kompresor ako ga nemate - umjesto njega poslužit će komprimirani zrak u boci, koji se može kupiti u obliku spreja.

Brisanje CMOS-a

Primjer uputa za resetiranje vrijednosti u CMOS-u na jednoj Gigabyteovoj matičnoj ploči

Što se tiče baterije - da, moguće je da bi trebalo obrisati CMOS pa da bi se nakon toga računalo normalno pokrenulo, no CMOS se obično ne briše samo vađenjem baterije (bar na kraće staze), nego i premještanjem određenog kratkospojnika ili nekim drugim postupkom - provjerite kako točno se to radi u uputstvima za svoju matičnu ploču. Dakle, pukim kratkotrajnim vađenjem baterije ne možete biti sigurni da se CMOS obrisao.

Ako ste doista oštetili koju komponentu, tu nažalost nema neke jednostavne metode utvrđivanja koja komponenta je oštećena. Otkrivanje se svodi na vađenje komponenti, na zamjenu komponenta drugima za koje ste posve sigurni da su ispravne, pa ako računalo odjednom proradi, znate da je upravo ta komponenta bila uzrok problema. Ako se ne snalazite u tome ili nemate mogućnost zamjene komponenti, možda je stvar najbolje prepustiti servisu.