Windows - Legalni, za sitan novac

P: Za privatnu upotrebu trebam legalne Windowse 7. BTW, isti lik prodaje i ključ za desetku, za istu cijenu, ako kome treba. Sad, ako za šaku dolara to funkcionira... Na isti način prodaju se ključevi za igrice, npr Steam, i to ne samo na eBayu (iako ciljam na eBay zbog sigurnosti koju pruža, za razliku od xy stranica). Zanimaju me iskustva s takvom kupnjom aktivacijskih ključeva, ako je tko probao. Prodavači imaju na tisuće feedbacka i 99% pozitivno, i to koliko sam vidio, baš u pogledu aktivacijskih ključeva (dakle, nije prodao tisuće žvaka za 10 centi, nabio si pozitivan rejting i sad odjednom prodaje ispod cijene laptop za 1.000 USD). Što mislite o tome, i jesu li se nekom kupcu u nekom trenutku pojavili problemi?

O: Da je u pitanju poslovna upotreba, rekli bismo vam da ne kupujete, jer vam treba račun na obrt/tvrtku kojim ćete dokazati legalnost licence. Za osobnu uporabu kupnjom takvog ključa uštedjeli biste mnogo novca u odnosu na to da kupujete Windowse kod nas u dućanu, te se rješavate problema koje za sobom nose piratske verzije Windowsa, tako da se to na prvu čini kao odlična mogućnost. Međutim, nije uvijek jasno koji je izvor tih ključeva, kako se došlo do njih te postoji barem neka mogućnost da jednog dana tako kupljen ključ bude deaktiviran.

Ako vam se to dogodi ili vam ni prva aktivacija ne prolazi (Windowsi će se možda žaliti da je ključ već iskorišten), morat ćete kontaktirati Microsoft Hrvatska na telefonski broj 800300300 i objasniti situaciju. Prilikom razgovora napomenite preko koje online trgovine ste kupili ključ. Kupite li ključ preko trgovine poput G2play, možda će vam već pri kupnji napomenuti da ćete Windowse morati aktivirati telefonski.

Možda bi zaista bilo bolje kupiti preko konkretne online trgovine nego preko eBaya, jer vam netko preko eBaya može prodati i OEM ključ od svog starog računala, a vi zapravo nemate nikakvo pravo takav ključ iskoristiti za svoje računalo pa bi vam Microsoft mogao odbiti aktivirati te Windowse.

Neki servisi za prodaju ključeva omogućuju i osiguranje uz doplatu pa proučite dobro uvjete prodaje. Ukratko, takva kupnja softvera spada u sivu zonu, iako će vjerojatno sve proći bez nekih problema, što potvrđuju i pozitivne povratne informacije dosadašnjih kupaca. Za više informacija o kupnji softvera online od inozemnih distributera aktivacijskih ključeva zavirite u Bug br. 287., od stranice 106, u tekst pod naslovom Siva zona legalnog softvera.

Napomena za samu verziju Windowsa - ako Windowse 7 kupujete samo zato jer morate, jer vam je neki hardver ili softver nekompatibilan s Windowsima 10, u redu. No ako vam sedmica nije nužna, svakako razmislite o Windowsima 10, kao operacijskom sustavu više okrenutom budućnosti.

Naime, standardna službena podrška za Windowse 7 sa Service Packom 1 je završila početkom 2015. godine, što znači da se od tada u Windowse 7 više ne dodaju nove funkcionalnosti. Proširena podrška završava 14. siječnja 2020., odnosno do tog datuma će Windows 7 još primati sigurnosne nadogradnje i ispravke bugova. Također, u budućnosti se može dogoditi da za neki novi uređaj ili komponentu koju kupite možda neće biti drivera za Windowse 7.

Prodavač s eBaya kune se da vam za pedesetak kuna prodaje originalni, nikad iskorišten ključ za Windowse 7 Pro