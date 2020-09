Zašto moj pametni televizor ne želi reproducirati videodatoteku?

PROBLEM

Imam TV LG 4K i na PC-ju instaliranu LG aplikaciju koja čita sve filmove na PC-u i preko WiFi mreže spaja se na TV pa tako gledam filmove i serije s PC-ja. Sve dosad, kad sam skinuo 4K film. Kada sam ga na isti način pokušao pokrenuti na TV-u, dobio sam poruku da TV ne podržava tu varijantu filma. Zašto se to događa? Zašto mogu sve ostalo što mi je na PC-ju gledati preko TV-a, a 4K filmove ne? Bih li uspio pokrenuti 4K filmove na TV-u da ga stavim na USB stick pa onda u TV? Vjerojatno bih bez problema pokrenuo da spojim komp HDMI kabelom na TV, no to mi je posljednja opcija. Savjeti?

ODGOVOR

HDMI kabel, barem ako je kvalitetniji, trpi sasvim pristojne duljine, poput 15 metara, a nekad i više – ne bi ga trebalo izbjegavati, odnosno pokušati zamijeniti bežičnim prijenosom signala, osim ako to nije nužno zbog nečega drugog

Spajanje televizora i računala HDMI kabelom vam je posljednja opcija, no zapravo bi trebala biti prva. Tim načinom spajanja praktički posve zaobilazite i LG-jevu aplikaciju i televizorove mogućnosti reproduciranja videodatoteka – sve što možete reproducirati na računalu, mogli biste gledati na televizoru. Da ne spominjemo tu i opterećenje bežične mreže. Ako imate gdje provući HDMI kabel, a da ne smeta, doista biste to i trebali učiniti. Ako je problem duljina – kvalitetniji kabeli trebali bi optimalno raditi i ako su duljine do 15 metara.

Ako i dalje inzistirate na slanju preko bežične mreže – je li vam signal dovoljno jak, odnosno propusnost mreže između računala i routera te routera i televizora dovoljno velika za stabilan, kontinuiran prijenos 4K videozapisa? Podržava li spomenuta LG-jeva aplikacija 4K razlučivost?

Programi poput MediaInfa nezamjenjivi su prilikom otkrivanja zbog čega neki program ili neki uređaj ne želi reproducirati konkretnu videodatoteku, jer nam daju brojne informacije o samoj vrsti datoteke (containeru) te o video i audio kodeku

Ako podržava, onda je praktički ostalo samo to da ne podržava kodek kojim je kodiran videozapis, ne podržava format datoteke tog videozapisa ili je videozapis na neki način oštećen. Dakle, morate provjeriti podržava li ta aplikacija format videodatoteke (MKV, MP4, MOV?) te morate provjeriti kojim kodekom je kodiran video (i zvuk).

Programom MediaInfo pogleda se kodek za video i zvuk, i onda čovjek zna na čemu je. Provjerite podržava li aplikacija te kodeke i provjerite podržava li sam televizor te kodeke i vrstu datoteke, ako želite pokušati preko USB sticka.

Kao posljednja opcija uvijek vam ostaje rekodiranje videozapisa nekim kodekom za koji provjereno znate da ga LG-jeva aplikacija ili televizor podržavaju (vjerojatno H.264), možda čak i uz smanjenje razlučivosti, u izlaznu vrstu datoteke (format datoteke) koji vaš televizor podržava.