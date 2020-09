Zašto nema izlaznog signala iz zvučne kartice?

PROBLEM

U pitanju su zvučnici Z906 i 4 kanalna zvučna. U driverima sam naredio da se line-in koristi za stražnje zvučnike, a mic jack za center/lfe. Problem je taj što (na strani PC-a), jack za center/lfe malo radi, malo ne radi. U kontrolnom programu (VDeck, VIA-ina zvučna kartica je u pitanju) pokazuje mi da kabel za center/lfe nije spojen, a ugurao ga do kraja. No, ako kabel za center/lfe na strani PC-a okrećem dok je u konektoru, čuje se šum na centralnom zvučniku. Do čega je to? Kabel ubodem do kraja, nije labav, uđe bez problema. (...) Malo sam pročačkao medicinskim alkoholom i evo radi za sada bez problema. Nema više šuma kad okrećem jack.

ODGOVOR

Sami ste riješili problem, no to ne znači da ne možemo prokomentirati situaciju. Dobro ste krenuli, dakle osigurali ste se da je u upravljačkoj ploči drivera port za mikrofon prenamijenjen za center/lfe. To vjerojatno isključuje driver/softver kao uzrok problema. Samo treba imati na umu da kod zvučnih kartica različiti konektori često imaju različitu impedanciju, što dovodi do promjena u karakteru zvuka.

Onda preostaje sâm port, odnosno ružičasti konektor za mikrofon na matičnoj ploči. Mogli ste u njega pokušati uštekati i nešto drugo - recimo slušalice, pa ako biste preko njih čuli nešto, znali biste da je port ispravan. Alternativno, mogli ste uštekati kabel s 3,5 mm konektorom s jedne strane i nekim konektorom s druge (možda također 3,5 mm ili recimo cinch) pa onda multimetrom provjeriti pravo stanje.

KORIŠTENJE MULTIMETRA

Multimetar može poslužiti i za dijagnostiku problema s audio signalom, kao što je izlaz iz zvučne kartice, jer analogni audio signal nije ništa drugo do li izmjenična električna struja niskog napona

Multimetar se prebaci na mjerenje izmjeničnog napona (AC) jer je audio signal upravo te vrste. Ako nemate autoranging multimetar, ciljajte s mjernim područjem u desecima ili stotinama mV ili eventualno do volt ili dva - ovisno o glasnoći. Uglavnom, ako spojite minus/masu/gnd na jednu pipalicu i audio signal na drugu, multimetar bi trebao pokazivati 0 mV ako u tom trenutku ništa ne svira ili neku vrijednost ako nešto svira. Ta vrijednost će ovisiti o tome što u tom trenutku svira te o podešenosti glasnoće izlaza. Na taj način biste znali štima li izlaz. Ako štima, onda bi se dalje išlo istraživati konektor kabela za zvučnik pa nakon toga i sâm kabel (je li gdje u prekidu) te u konačnici sâm zvučnik.

Vi ste utvrdili da je uzrok u konektoru pa niste dalje ni morali ići. Očito je onda prljavština bila u pitanju - iskoristili ste etanol, iako bi za takve stvari bolje bilo koristiti > 99% izopropanol. U slučaju da je došlo do oksidacije na konektoru, pomogao bi fini brusni papir.