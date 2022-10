Disney Plus dobio izvornu aplikaciju za PlayStation 5

Disney Plus postaje sve popularniji streaming servis, pa je tako dobio i izvornu aplikaciju za PlayStation 5 s podrškom za gledanje sadržaja u 4K rezoluciji. Korisnici Sonyjeve igraće konzole do nedavno su bili primorani koristiti verziju aplikacije za PlayStation 4, koja je, podsjetimo, bila ograničena na reprodukciju u Full HD-u.

„Ključni dio naše globalne strategije je bliže upoznavanje s potrošačima, zbog čega smo uzbuđeni što možemo poboljšati Disney Plus i Star Plus za korisnike PlayStationa 5. Mogućnost podrške za 4K HDR video streaming, također će poboljšati iskustvo gledanja za korisnike“, priopćio je izvršni potpredsjednik proizvoda i dizajna za Disney streaming, Jerrell Jimerson.

Kako prenosi The Verge, Disneyjevi konkurenti poput Netflixa, Amazon Primea i HBO Maxa, već dulje vrijeme nude reprodukciju sadržaja u 4K rezoluciji na PlayStation 5. Iako je ovo korak naprijed za Disney Plus kojeg će korisnici vjerojatno cijeniti, neminovno je da su u blagom zaostatku. No, korisnici PlayStation 4 Pro konzole, koja inače podržava 4K, i dalje će se morati zadovoljiti reprodukcijom u Full HD-u.

Nova Disney Plus aplikacija dostupna je za preuzimanje u media odjeljku na PlayStationu 5.