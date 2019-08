Naš izbor najboljih servisa za stvaranje animiranih GIF-ova

GIF ili Graphics Interchange Format (izvorno se zvao 87a) dobro je poznati grafički format koji je prije dvije godine proslavio svoj trideseti rođendan, a iako se to možda ne čini toliko starim, to je zapravo nešto što se u svijetu tehnologije smatra prilično vremešnim. Premda ga se danas pretežito koristi za stvaranje urnebesnih animiranih memea, u svojim začecima uopće nije bio tako zamišljen. Steve Wilhite, njegov kreator, htio je napraviti univerzalni grafički format koji bi funkcionirao na svim tada važnim platformama, a kako je u osamdesetim godinama brzina Interneta bila sporija čak i od onoga što se danas može dobiti u ruralnoj Hrvatskoj, ideja je bila izraditi grafički format koji je težinom malen, a dovoljno dobar da se mogu prikazivati sadržaji poput grafova.

Upravo se to i postiglo; GIF je 8-bitni rasterski grafički format kod kojega je jedan piksel prezentiran jednim bajtom. GIF koristi paletu od maksimalno 256 boja što mu daje, iz aspekta današnjih korisnika, retro izgled, a sve zbog stepeničastog prijelaza između pretapanja boja (taj se efekt može ublažiti metodama kao što je dithering). To znači da nije baš prikladan da se u tom formatu čuvaju fotografije, ali zbog svojih svojstava, prvenstveno činjenice da podržava animacije (izvorno ih GIF nije podržavao nego je to svojstvo dobio 1989. godine, dvije godine nakon što je prvi put objelodanjen), jako je popularan za druge primjene kao što su, primjerice, izrada oglasa za web.

Giphy je valjda najpoznatije web odredište gdje se mogu pronaći na tisuće animiranih GIF-ova različite tematike – idealno za dijeljenje na društvenim mrežama (www.giphy.com)

Osim toga, kako GIF podržavaju svi web preglednici zajedno sa svim njegovim svojstvima, budućnost mu je bila zajamčena, pa ni ne čudi da je i danas iznimno popularan među svim dobnim skupinama korisnika Interneta, te pogotovo na društvenim servisima na kojima ga se danas najčešće i koristi. Animirani GIF nije teško izraditi, a sve što je potrebno jest iskoristiti slijed sličica koje će se spojiti u jednu pri čemu valja odrediti stanku između svake sličice (time se regulira brzina animacije) i sve to u konačnici snimiti kao GIF. Štoviše, moguće je i konvertirati videozapise u GIF no to je uputno za vrlo kratke filmiće pri čemu je preporučljivo ne inzistirati na prikazu 24 sličice u sekundi jer je to za GIF jednostavno previše.

Za to je potreban i određeni softver, a bez obzira na to što praktički svaki grafički editor koji drži do sebe nudi i mogućnost stvaranja animiranih GIF-ova, postoje i online alati koji nude to isto i, što je najbolje, rade izravno u web pregledniku pa na računalo nije potrebno ništa posebno instalirati. Evo i pregleda nekoliko besplatnih i najboljih servisa za online stvaranje animiranih GIF-ova.

GIPHY GIF Maker

Kako je riječ o jako popularnom servisu na kojemu se mogu naći tisuće animiranih GIF-ova, sasvim je prirodno da nudi i alat s kojim se animirani GIF-ovi mogu izraditi. Čitavu je stvar, dakako, prilično lagano koristiti i sve počinje tako da se ili odabere niz sličica, odabere videozapis iz kojega će se koristiti neki djelić ili, pak, uzme video s nekog od podržanih servisa - Youtube, Vimeo i sam GIPHY. Svaki od sadržaja će biti uploadan, a onda ostaje podesiti željene parametre. Između ostalog, trajanje same animacije, koliko će dugo trajati svaka sličica i tome slično.

Nakon toga, svoj animirani GIF je moguće i posebno ukrasiti. Tako je moguće dodati proizvoljan i različito stiliziran tekst koji također može biti animiran, dodavati razne virtualne naljepnice, primjenjivati filtre pa čak i nešto nacrtati ako se to želi. Na koncu ostaje napravljeni animirani GIF uploadati u veliku biblioteku GIF-ova na samom GIPHY-ju, a onda je svoju kreaciju moguće preuzeti i pospremiti lokalno na svoje računalo ili, što je i intencija autora ovoga servisa, podijeliti ga izravno putem društvenih servisa. Na žalost, činjenica da je potrebno generirani animirani GIF uploadati na GIPHY znači da će napravljeni GIF biti svima vidljiv. Još je gore to što je jednom uploadani GIF kasnije nemoguće izbrisati, a to je ovom servisu za stvaranje GIF-ova ujedno jedan od najvećih nedostataka.

GIPHY GIF Maker Zgodni efekti,

Konverzija videa,

Podržava Youtube Obavezan je upload na GIPHY,

Animirani GIF je nemoguće obrisati

Ezgif.com

Ovo je jedan od servisa koji s jedne strane nudi prilično solidne mogućnosti, dok se s druge strane baš ne može pohvaliti posebno raskošnim i uglađenim sučeljem. Ipak, ono je itekako funkcionalno i kada se želi na relativno bezbolan način izraditi animirani GIF bilo od niza sličica ili od nekoga videozapisa (moguće ih je i preuzeti izravno s nekoliko poznatih videoservisa), onda je ovo servis koji će svoj posao odraditi korektno.

Kontrole su, manje ili više, tipične pa je moguće određivati trajanje čitavog animiranog GIF-a kao i pojedine sličice. Pri tome je moguće naznačiti da se pri prebacivanju između sličica koristi animirani prijelaz, a u svakom je trenutku moguće preslagivati redoslijed dodanih slika od kojih će se izraditi sam GIF. Jednom kada se klikne na gumb Make a GIF, on će biti generiran i prikazan, a onda ga se može i preuzeti ili nastaviti dorađivati.

Tek kod dodatne dorade otkriva se prava moć ovoga alata; tu je mogućnost izrezivanja i promjene veličine GIF-ovima, zatim njihova optimizacija kako bi im se smanjila veličina, moguće je primjenjivati različite efekte, dodavati proizvoljan tekst i štošta drugo. Da bi stvar bila još bolja, Ezgif je moguće koristiti za već gotove animirane GIF-ove.

Ezgif.com Dobar set alata,

Upravljivost,

Uređivanje postojećih GIF-ova Pomalo nespretno sučelje

GIFMaker.me

Spada među najjednostavnije online alate za izradu animiranih GIF-ova, a premda se ne može pohvaliti brojnim mogućnostima niti parametrima koje je moguće ugoditi, kad treba na brzinu napraviti jednostavan animirani GIF bez dodavanje raznovrsnih efekata, onda će itekako dobro doći. Moguće je napraviti animiranih GIF koristeći maksimalno 300 slika (svaka će biti zaseban okvir u GIF-u), a onda je moguće odrediti veličinu završnoga GIF-a kao i podesiti brzinu animacije i koliko će se puta ponoviti. Hoće li se animacija prikazivati beskonačno ili tek određeni broj puta. Jedna od zgodnih stvarčica svakako je i mogućnost dodavanja glazbe na svoju animaciju (koristit će glazbenu podlogu nekoga videa s Youtubea), a to će biti posebno korisno onda kada se animirani GIF zapravo želi snimiti kao – videozapis, u ovome slučaju, u formatu MP4.

GIFMaker.me Kombiniranje više GIF-ova u jedan,

Mogućnost dodavanja glazbene podloge Malo mogućnosti,

Zna biti spor kod uploada

GIFmaker.org

S ovim će se alatom animirani GIF napraviti vrlo brzo i bez puno petljanja, a jedna od njegovih specifičnosti svakako je podrška za format PSD. Konkretnije, omogućava uvoz slojeva unutar PSD formata pa je s ovim alatom vrlo lako napraviti animirani PDF iz prethodno pripremljene Photoshopove datoteke. Omogućava slanje do 2000 sličica, a onda je moguće određivati veličinu i upravljati trajanjem same animacije. Pri tome je, dakako, u svakome trenutku moguće imati pretpregled GIF-a na kojem se radi.

Jedan od zgodnih detalja je i mogućnost smanjivanja veličine samoga GIF-a, no sve se svodi da se ta opcija označi kvačicom i nema nikakvih dodatnih parametara. Nadalje, omogućeno je okretanje animacije već gotovog GIF-a, a zgodno je i to što je više GIF-ova moguće stopiti u jedan. Ukratko, riječ je o prilično praktičnom online alatu za brzu izradu animiranih GIF-ova.