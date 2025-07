Spotify u problemima: Pjesme generirane pomoću AI-a objavljuju se u ime preminulih glazbenika

Kako izvještava portal Notebookcheck, Spotify odnedavno preplavljuju pjesme generirane umjetnom inteligencijom. Neke od njih pojavljuju se čak i na stranicama preminulih umjetnika bez dopuštenja njihovih obitelji ili izdavačkih kuća, što je pokrenulo ozbiljne kontroverze.

Jedan od takvih primjera je službena stranica Blazea Foleyja, kantautora nadimka Deputy Dawg, koji je ubijen 1989. godine u 39. godini života. Ako je vjerovati Spotifyu, Foley je prošlog tjedna objavio novu pjesmu pod nazivom "Together". No, detaljnijim preslušavanjem otkriva se da vokal uopće ne nalikuje Foleyju, iako glazbeni stil podsjeća na spori country.

Craig McDonald, vlasnik Lost Art Recordsa, izdavačke kuće odgovorne za distribuciju Foleyjeve glazbe, tvrdi da ova pjesma nema apsolutno nikakve veze s pokojnim umjetnikom.

"Ovo šteti Blazeovom ugledu. Iznenađujuće je da Spotify nema sigurnosni mehanizam za ovakve postupke i smatram da je sva odgovornost na njima. Mogli bi riješiti ovaj problem. Jedan od njihovih talentiranih softverskih inženjera mogao bi zaustaviti ovu prijevaru u korijenu, samo kad bi imali volje. Mislim da bi trebali preuzeti tu odgovornost i brzo nešto poduzeti", navodi McDonald.

Kao odgovor, Spotify je navodno upro prstom u SoundOn, servis u vlasništvu TikToka koji korisnicima omogućuje izravnu objavu glazbe na streaming platforme. Problem su, kako kažu, prijavili, a sporni sadržaj su uklonili zbog kršenja njihovih pravila o obmanjujućem sadržaju.

No, priča se tu ne zaustavlja. Na dnu stranice sporne pjesme stoji obavijest o autorskim pravima koja upućuje na produkcijsku tvrtku Syntax Error. Ista tvrtka se spominje i u slučaju umjetnika Guya Clarka, koji nas je napustio 2016. godine. Na njegovoj stranici na Spotifyu prošlog je tjedna objavljena AI generirana pjesma "Happened To You", također s potpisom Syntax Errora.

Spotify se još nije oglasio s planom kako će se boriti protiv problema generiranih pjesama na svojem streaming servisu.