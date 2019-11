Top 5 servisa za skidanje i konverziju videa s Youtubea

Nemogućnost da se sa samoga Youtubea preuzmu videozapisi za offline gledanje mnogi smatraju priličnim nedostatkom, no sasvim je jasno zašto je to onemogućeno. Srećom, postoje brojni servisi koji preuzimanje videa s tog i drugih streaming servisa čine prilično bezbolnim…

Mnogo je razloga zašto bi netko htio skinuti neki od brojnih videozapisa s Youtubea, ali i drugih sličnih streaming servisa. Možda raspoloživa internetska veza nije dovoljno brza ili se nema dovoljno internetskog prometa ako je riječ o mobilnoj podatkovnoj vezi. Možda se samo videozapise želi gledati offline ili ih se tek želi arhivirati u slučaju da u budućnosti nestanu. Koji god razlog bio, za preuzimanje videozapisa postoji nekoliko načina, no najbolje je iskoristiti neki od specijaliziranih alata koji će preuzimanje videa učiniti jednostavnim. Štoviše, premda postoje i alati koji se mogu instalirati na računalo, tu je i čitav niz online servisa koji, premda nisu podjednako moćni kao njihova braća na Windowsima ili drugim operacijskim sustavima (takvi alati postoje i na mobilnim platformama, a može ih se naći i kao ekstenzije za web preglednike), u konačnici će odraditi podjednako dobar posao.

I jedni i drugi funkcioniraju otprilike na sličan način no online servisi imaju i neke prednosti. Prije svega, uvijek su ažurni i odmah reflektiraju i najmanju promjenu u Youtubeu koje ponekad znaju uzrokovati probleme alatima za preuzimanje. Drugo, nije ih potrebno instalirati jer ih se koristi izravno iz web preglednika i može ih se koristiti od bilo kuda bez obzira na operativni sustav dok im je treća ključna prednost činjenica da ih se većinom može koristiti sasvim besplatno (uz neke manja ograničenja, ovisno o servisu te uz toleriranje oglasa).

Ipak, servisi za preuzimanje videozapisa imaju i neke nedostatke u odnosu na softver koji je potrebno instalirati. Najveći nedostaci su česta nemogućnost preuzimanja čitavih playlista (većina omogućava preuzimanje videa jedan po jedan), činjenica da ne nude neke posebne dodatne mogućnosti niti mogućnost podešavanje dodatnih parametara te vrlo ograničen broj podržanih formata u koje se Youtube videozapisi mogu konvertirati. Da, s ovim servisima i alatima neće se nužno preuzimati izvorni videozapis jer to većini niti nije cilj, nego ga je moguće konvertirati u, najčešće, MP3 ili MP4 format i tako ga arhivirati na svojem računalu. Osim toga, većina ih ne može preuzeti niti konvertirati videozapis u razlučivosti većoj od 720p. Naime, razlučivost 1080p će obično biti ponuđena bez tonskog zapisa dok 2k i 4k često uopće neće biti ponuđeni.

Korištenje ovih servisa u nekim slučajevima može biti i opasno, postoje mnoge stranice koje na prvi pogled djeluju kao legitimni online alati za preuzimanje videozapisa no riječ je o malicioznim stranicama čije bi korištenje moglo biti pogubno. Stoga valja biti itekako oprezan kod korištenja i pripaziti što se sve instalira na računalo, čemu se sve daje dopuštenja i slično.

Osim toga, prije nego što se počnu koristiti ovi servisi, na umu treba imati i da je preuzimanje videa s Youtubea u suprotnosti s uvjetima korištenja tog videoservisa, a ovisno o tome što se želi preuzeti, moguće je i da se krše autorska prava pa se valja pobrinuti da se za preuzimanje ima dozvola njegova autora ili da je videozapis u javnoj domeni. S time na umu, evo i nekoliko najboljih i najpraktičnijih servisa s kojima će preuzimanje ili konverzija videozapisa s Youtubea, no i drugih servisa za streaming videa, biti pravi užitak.

OnlineVideoConverter 3.0

Riječ je o servisu koji nije samo puki alat za preuzimanje i konverziju videozapisa s Youtubea. Naime, zapravo je riječ o online alatu za konverziju videozapisa izravno s Interneta, zatim uploadom videodatoteke s računala, a tu je i alat koji omogućava snimanje sadržaja zaslona računala kao videozapis (metoda koje se nerijetko koristiti kada se na niti jedan od uobičajenih načina ne može preuzeti željeni videozapis). Kako bi se potonji alat mogao koristiti, potrebno je instalirati programsku podršku na računalo (riječ je o Apowersoftovom Online Screen Recorderu).

Za preuzimanje videozapisa s nekog od podržanih servisa među kojima je i Youtube, na početnoj stranici servisa je potrebno kliknuti na Convert a video link, potom zalijepiti željeni URL, onda izabrati i odredišni audio- ili videoformat te kliknuti na gumb Start. Nakon nekoliko trenutaka analize, na preuzimanje će se ponuditi konvertirana datoteka, a osim što je za to potrebno kliknuti na gumb Download, bit će generiran i QR kod za preuzimanje datoteke izravno na pametni telefon ili tablet.

OnlineVideoConverter ugodno iznenađuje brojem podržanih izlaznih multimedijalnih formata, među podržanim su se našli MP3, AAC, OGG, M4A, WMA, FLAC, WAV, MP4, AVI, MOV, MPG, FLV, WMV i M4V što je, svatko će se složiti, impresivno za jedan od online alata. Nema ograničenja na broj preuzimanja niti na duljinu videozapisa, podržava šačicu poznatih videoservisa, a ključni mu je nedostatak što ne zna preuzimati Youtube playliste. Kao i kod drugih servisa koji to nisu u stanju i kod ovoga će se jednostavno konvertirati tek prvi video u playlisti.

OnlineVideoConverter 3.0 Dodatni alati

Generira QR kod za preuzimanje

Podržani formati Ne podržava playliste

SaveFrom.net

Spada među poznatije online alate za konverziju videozapisa sa šačice podržanih streaming servisa, a svoju je popularnost stekao unatoč očitoj rudimentarnosti. Umjesto da se opterećuje time da nudi veći broj formata ili nekih posebnih dodatnih mogućnosti, drži se apsolutne jednostavnosti. Dovoljno je tek u za to predviđeno polje zalijepiti URL do videozapisa koji se želi preuzeti i konvertirati (ne podržava playliste) i SaveFrom.net će nakon kraće analize ponuditi preuzimanje videodatoteke u MP4 formatu u razlučivosti od 720p s tonskim zapisom.

Na raspolaganju su još i WebM format i veće razlučivosti ali, kao što se to moglo očekivati, bez tonskog zapisa. Ne nudi mogućnost konverzije u MP3 format; gumb koji izgleda kao da bi trebalo biti riječ o konverziju u MP3 nudi na drugu stranicu koja nudi instalaciju Ummy Video Downloadera, još jednog od brojnih softvera namijenjenih Windowsu za preuzimanje i konverziju videozapisa s Youtubea. No nije ga uputno instalirati kada se do MP3 datoteke može doći korištenjem drugih online servisa.

SaveFrom.net nudi i mogućnost instalacije ekstenzije za web preglednik (Chrome) dok korisnici mobilnih OS-ova mogu instalirati proširenje za mobilnu inačicu Firefoxa. Webmasteri ovaj servis lako mogu integrirati i na svoje web stranice, a praktičan je detalj i što se ispred URL-a videozapisa na Youtube treba samo dodati puni URL SaveFrom.net-a kako bi ga ovaj automatski ponudio na preuzimanje. Zgodno.

SaveFrom.net Praktičnost

Integracija na web stranice Ne podržava playliste

Ne podržava MP3

SaveMP3

SaveMP3 je još jedan od servisa koji nudi konverziju videozapisa s Youtubea u MP3 i MP4 format. Sve počinje tako da se izabere jedan od ponuđenih alata. Prvi je YouTube to MP3 Converter, drugi Music Playlist Converter dok je treći, nekima će ovo biti itekako zanimljivo, SoundCloud Downloader. Da, riječ je o namjenskom online alatu koji omogućava preuzimanje audiodatoteka s još jednog poznatog servisa, SoundClouda. Neobično je što ga se posebno ističe budući da SaveMP3 podržava više od tisuću drugih web stranica za streaming sadržaja u što su uključeni i Facebook i Instagram.

Nakon što se odabere željeni alat i čim se u zato predviđeno polje zalijepi URL bilo do individualnog videa ili do Youtube playliste, SaveMP3 će izvršiti kratku analizu i zatim ponuditi preuzimanje konvertirane datoteke. Uvijek će nastojati izabrati maksimalno dostupnu kvalitetu (za MP3 će to biti ona od 320 Kbps), no pri tome nudi i mogućnost da se odabere druga (niža) razina kvalitete. Za samo preuzimanje, dovoljno je tek kliknuti na gumb Download i pričekati da se konverzija dovrši prije nego datoteka bude spremna za preuzimanje.

Preuzimanje Youtube playlista nije riješena onako kako bi se to očekivalo; umjesto da se ponudi mogućnost preuzimanja svih datoteka unutar playliste, one će biti prikazane, ali će se morati preuzimati jedna po jedna. Ipak i to je bolje nego da se baš za svaki od videozapisa iznova mora dodavati izravni URL. S druge strane, pohvalno je to što ima lijepo napravljene upute među kojima nudi i mogućnost preuzimanje tematski izabrane glazbe, ali i specifične vodiče za preuzimanje datoteke s drugih servisa.

SaveMP3 Podržava preuzimanje playlista

Podrška za Soundcloud

Dodatni sadržaj Ništa posebno

VidPaw

Riječ je o servisu koji, manje ili više, nudi one uobičajene mogućnosti uz već tradicionalno rudimentarno sučelje. No, za razliku od drugih servisa, VidPaw odmah ističe ono što je zabranjeno učiniti. Putem njega se, naime, ne mogu konvertirati videozapisi glazbenih spotova pa to ni ne treba pokušavati. Ne podržava ni parsiranje kao ni preuzimanje Youtube playlista, a bez obzira na to što nudi opciju preuzimanja video- ili audiodatoteka u više formata (MP4, MP3, 3GP i WebM), baš kao što je to slučaj i s drugim servisima, putem njega se ne može preuzeti videozapis u FullHD (1080p) razlučivosti sa zvučnim zapisom nego je to omogućeno isključivo za HD (720p).

MP3 format je, dakako, postavljen na maksimalni 320 Kbps, no zgodno je to što se može preuzeti videozapis bez tonskog zapisa sve do razlučivosti 2160p. U krajnjoj liniji, kako se može preuzeti tonski zapisu MP3 formatu, kasnije ih se može spojiti nekim od brojnih besplatnih alata za editiranje videozapisa. Osim toga, zgodan je detalj to što nudi mogućnost preuzimanja titlova ako oni postoje, a tu je i aplikacija namijenjena pametnim telefonima s Android OS-om. Naravno, nije je moguće preuzeti iz službene Googleove trgovine aplikacijama, nego je potrebno aplikaciju instalirati tako da se preuzme APK.

VidPaw Zna preuzimati titlove

Nudi aplikaciju za Android telefone Ne podržava glazbene videozapise

YouTube to Mp3 (YTMP3)

Vrlo rudimentaran no učinkovit servis koji će odmah ponuditi da se željeni videozapis konvertira u MP3 ili MP4 formate. Servisom dominira polje u koje je potrebno zalijepiti URL do videozapisa koji se želi preuzeti, a prije toga samo treba izabrati hoće li ga se konvertirati u MP3 ili MP4 format. Ne nudi mogućnost izbora u kojoj će se razlučivosti i kvaliteti preuzeti konvertirani videozapis no zato će uvijek izabrati maksimalno dostupnu podržanu kvalitetu (za MP3 je to 320 Kbps dok su videozapisi ograničeni na 720p s tonskim zapisom). Osim toga, ne može konvertirati videozapise dulje od dva sata. S druge strane, zgodan je detalj što se konvertirani videozapis može pohraniti odmah na Dropbox (ako se za to želi vjerovati ovom servisu) i to što nudi tamnu temu sučelja, nešto što će se mnogima sigurno dopasti.