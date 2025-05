Svibanjska zakrpa za Windowse 11 nekima onemogućava pokretanje OS-a

Sigurnosna nadogradnja za Windowse 11, oznake KB5058405, puštena u javnost 13. svibnja, mogla bi – uz to što ispravlja određene propuste – potpuno onemogućiti podizanje tog operacijskog sustava. Objavili su to iz Microsofta otprilike dva tjedna nakon što je zakrpa postala dostupnom, pa su im korisnici počeli prijavljivati probleme s njom. Sada kažu da istražuju što je pošlo po zlu.

Primarno na "virtualkama"

Prema prvim informacijama na nekim se računalima s Windowsima 11 (verzije 22H2 i 23H2) spomenuta zakrpa ne može pravilno instalirati, a nakon pokušaja instalacije javlja se greška koda 0xc0000098. Opis greške glasi: "Your PC/Device needs to be repaired. The operating system couldn't be loaded because a required file is missing or contains errors." – u prijevodu: Računalo je potrebno oporaviti. Operacijski sustav ne može se pokrenuti jer mu nedostaje datoteka ili sadržava greške. Kao problematična datoteka istaknuta je ACPI.sys.

Ups... Reddit / Main-Apartment8743

Problem se, poručuju iz Microsofta, javlja u pravilu kod virtualnih Azure uređaja i virtualnih desktopa, kao i virtualnih on-premise računala na platformama Citrix ili Hyper-V. Kućni korisnici na Home ili Pro izdanjima Windowsa 11 "vjerojatno se neće suočiti s ovim problemom", kažu, uz napomenu da se primarno radi o virtualnim strojevima u poslovnim IT okruženjima.

Datoteka ACPI.sys (Advanced Configuration and Power Interface) ključni je upravljački program sustava Windows koji mu omogućava upravljanje hardverskim resursima i napajanjem. Postoje i izvješća o istoj pogrešci koja se javlja s drugim nazivom datoteke, zaključuju iz Microsofta te administratorima poručuju da "rade na istrazi" te da će "dati više informacija kad one budu dostupne".