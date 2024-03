Varaždinski SC uz podršku AKD-a prvi uveo digitalni potpis i digitalne iksice

Studentski centar u Varaždinu prvi je u Hrvatskoj studentima s aktiviranom elektroničkom osobnom iskaznicom (e-Osobnom) i Certilia mobileID aplikacijom omogućio identifikaciju digitalnom iksicom u studentskom restoranu i digitalno potpisivanje e-Ugovora Student servisa. Ove usluge uveo je uz podršku Agencije za komercijalnu djelatnost (AKD), postavljajući tako visoke standarde u digitalizaciji studentskog iskustva. Više o projektu doznali smo ovoga tjedna, kada je on i službeno predstavljen.

Iksica u Cetiliji

Digitalna studentska iskaznica pohranjena u Certiliji, hrvatskom e-novčaniku, studentima omogućava praktičnost, brz pristup informacijama i identifikaciju na mjestima kao što su studentski restorani, kampusi, sportski objekti i slično. Student koji posjeduje digitalnu studentsku iskaznicu u svakom trenutku može pristupiti informacijama važnim za tijek studiranja, provjeriti svoj status s visokim učilištem ili pak status ostvarenih studentskih prava i u stvarnom vremenu pratiti potrošnju ostvarene subvencije.

"Uvođenjem digitalne iksice i mogućnosti digitalnog potpisivanja e-Ugovora Student servisa, studentima se otvara širok spektar pogodnosti koji olakšava njihov svakodnevni život. Na taj način im se pruža mogućnost digitalnog potpisivanja dokumenata bez potrebe za dodatnim čitačima ili karticama, uz najvišu razinu sigurnosti. Ponosni smo što se Studentski centar u Varaždinu, kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, pozicionirao kao predvodnik u modernizaciji i digitalizaciji studentskog iskustva u Hrvatskoj", istaknuo je ravnatelj Studentskog centra u Varaždinu Nenad Milijaš.

Studentima olakšani procesi

Zamjenica direktora Sektora za poslovne rezultate i procese AKD-a Jurija Uvanović zahvalila je i čestitala Studentskom centru u Varaždinu na digitalnom iskoraku te pozvala i ostale studentske centre u Hrvatskoj da slijede njegov primjer.

"Studenti više ne moraju napuštati mjesto boravka kako bi predali svoj ugovor, niti prekapati po novčaniku i brinuti o tome jesu li svoju iksicu ponijeli sa sobom. Mobilna aplikacija Certilia budućnost je digitalnog identiteta. Radi se o mobilnoj aplikaciji koja ima sve pretpostavke EU walleta, a s njom smo postavili nove standarde u području digitalne sigurnosti i identifikacije na europskom području'', istaknula je Uvanović, dodajući kako aplikacija omogućava hrvatskim građanima mobilni identitet.

Stiže i digitalna vozačka

''To praktično znači da se mobitelom, otiskom prsta ili prepoznavanjem biometrije lica, možete prijaviti na portal e-Građani i koristiti više od 100 usluga s vjerodajnicom najviše razine. Mobitelom možete potpisivati sve dokumente, i to na području cijelog EU-a, a u Certiliji naši građani imaju i digitalnu zdravstvenu i EU zdravstvenu iskaznicu, digitalnu putnu vjerodajnicu te, kao jedni od rijetkih u svijetu, mogu isprobati putovanje budućnosti – prelazak granice mobitelom. Studenti u Certiliji imaju i digitalnu studentsku iskaznicu, a AKD je spreman i za digitalnu vozačku dozvolu - čim to regulativa dopusti!'', pojasnila je Uvanović.

Jurija Uvanović i Nenad Milijaš

Pri svakoj upotrebi digitalne studentske iskaznice aplikacija generira novi QR kod, čiji sadržaj, mjesto troška u potpunosti prosljeđuje u ISAK sustav Sveučilišnog računskog centra (SRCE), koji obavlja validaciju. Digitalizacija studentske iskaznice je jedan od elemenata kojim Ministarstvo znanosti i obrazovanja pridonosi razvoju i digitalizaciji sustava visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.