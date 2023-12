Apple će i dalje davati istražiteljima podatke o notifikacijama, ali samo uz sudski nalog

Prošloga se tjedna pisalo o digitalno "prisluškivanju" korisnika mobitela zasnovanih na iOS-u i Androidu (dakle, svih) putem "push" notifikacija. U slučaju da se vlasnik mobitela nađe pod povećalom neke policije, obavještajne agencije ili vlade, oni mogu poslati zahtjev za podacima Appleu ili Googleu, a ovi će im – naizgled bez prigovora – poslati sve što imaju. To uključuje razne enkripcijom nezaštićene podatke i metapodatke, i o tome se mnogo znalo posljednjih godina, jer su navedene kompanije morale o tome redovno izvještavati javnost.

Međutim, u njihovim se izvješćima nije nalazilo ništa o "push" notifikacijama, koje "iskaču" na zaslon mobitela. Takve notifikacije od pošiljatelja (aplikacije) do korisnika stižu putem posrednika – kroz Appleov Push Notification Service na iOS-u te Googleov Firebase Cloud Messaging na Androidu. Shodno tome, Apple i Google mogu istražiteljima prijaviti tko je, kada i od koga dobio kakvu notifikaciju, poruku, poziv i slično.

Promjena mala, ali pozitivna

Sve to došlo je do američkog Senata, pa smo doznali dvije nove činjenice: Obje kompanije davale su istražiteljima navedene podatke. Google ih je u izvješćima o transparentnosti pribrajao ukupnim statistikama, a Apple ih uopće nije prijavljivao. Ipak, nakon izbijanja omanjeg skandala, došlo je do jednog pozitivnog pomaka.

Apple je tako ovoga tjedna nadopunio svoju politiku poslovanja kad je riječ o suradnji s policijom i istražiteljima. U njoj navodi da će od sada podatke o "push" notifikacijama davati samo u slučaju kada za to dobije odgovarajući sudski nalog. Do sada su podatke davali samo na temelju zahtjeva samih istražitelja, bez potrebe za uplitanjem sudaca. Kad je riječ o Googleu, oni kažu da su i do sada za takve zahtjeve tražili isključivo sudski nalog.

Zaključak je – podaci koji se pojavljuju na vašem ekranu i dalje mogu doći do istražitelja, samo uz malo dužu proceduru te u slučaju da takav zahtjev potvrdi nadležni sud.