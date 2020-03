Danas se obilježava World Backup Day, sretno!

Danas je, kako zasigurno znate, zadnji dan u ožujku. Taj dan je poseban ne samo po tome što je zadnji dan u mjesecu, već i po tome što se danas obilježava svjetski dan backupa, odnosno dan sigurnosnih kopija.

Podsjetimo, World Backup Day pokrenuo je Ismail Jadun prije gotovo jednog desetljeća, točnije prije 9 godina (2011. godine) kako bi pored reklamiranja vlastitog posla ujedno i educirao korisnike diljem svijeta o važnosti izrade sigurnosnih kopija. U tu svrhu izradio je i posebnu internetsku stranicu na kojoj je naveo par zanimljivih i tada aktualnih podataka. Jadun je naveo kako se 2011. godine svake minute u svijetu gubilo ili bilo ukradeno 113 mobitela, kako se 1 od 10 računala svakog mjeseca zarazilo barem s jednim računalnim virusom, te kako je u 29% slučajeva do gubitka podataka dolazilo – slučajno.

S njegovim podacima slaže se donekle i tvrtka Stonefly koja na svojim stranicama navodi kako se u 29% slučajeva podaci gube uslijed ljudske pogreške. Najveći postotak gubitka podataka ipak se odnosi na zatajenje hardvera (40%), a manje na pogreške softvera (13%), krađu uređaja (9%), računalne viruse (6%) i prirodne katastrofe (3%).

Datum, 31. ožujka Jadun je odabrao zbog toga što se dan kasnije, 1. travnja, obilježava svjetski dan šale, kada se diljem svijeta prijatelji međusobno šale podmetanjem raznih smicalica. Koliko god se pripremali i bili na oprezu mnogi će tog dana nasjesti na neku od šala, a Jadun je zadnji dan u ožujku odabrao kako ne biste 1. travnja imali razloga za žaljenje – primjerice za svojim podatcima koji su uslijed kvara diska ili gubitka prijenosnog računala ili uslijed više sile (požar, poplava, zemljotres…) nepovratno nestali. S popisa mogućih nepogoda ne treba obrisati ni skorašnju nadogradnju Windowsa 10, koja bi ponovno mogla nešto smućkati i barem privremeno (kao već jednom 2018. godine) "obrisati" sve vaše podatke s diska.

Brojne tvrtke koje se bave proizvodnjom softvera i hardvera za izradu sigurnosnih kopija ovaj su dan prihvatile kao dan za dobru reklamu, kada svoje proizvode i usluge nude nešto povoljnije negoli inače.

Brojne tvrtke svake godine nude značajnije popuste na svoj softver i usluge, primjerice 2BrightSparks do 3. travnja nudi popust od 25%, Acronis za vrijeme „Cyber Protection Weeka“ koji traje do 6. travnja 2020. nudi popust i do 50% na svoj softver, a AOMEI i do 70%. Ako niste skloni kupovini softvera, backup možete izraditi i pomoću besplatnih alata kakve u svojoj ponudi ima primjerice tvrtka MiniTool. Više o tome možete proučiti na gornjim poveznicama.