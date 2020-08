Kako je Apple s američkom vladom radio na špijunskom iPodu

Prema pisanju na ArsTehnici u suradnji s američkom vladom, odnosno inženjerima Bechtela Nevada koji su tada radili za US Department of Energy, Apple je u visoko tajnoj operaciji napravio posebnu verziju špijunskog iPoda koja je po svemu izvana izgledala kao obični iPod, ali je snimala i pohranjivala sve zvukove iz okoline na skrivenu particiju na disku odakle ih se kasnije moglo skinuti i analizirati.

Prema Davidu Shayeru, tadašnjem Appleovom inženjeru koji je u tvrtku došao raditi 2001. na iPodu, projekt špijunskog iPoda je započet 2005. na zahtjev njemu indirektno nadređenoga („boss of my boss“ – šef moga šefa) koji mu je rekao da dvojici inženjera koji Bechtela Nevada koji rade za US Department of Energy pomogne napraviti „specijalni iPod“.

Zadatak je uključivao davanje izvornog koda operativnog sustava uređaja ovoj dvojici i pomaganje da naprave vlastitu, prilagođenu verziju, koja je izvana izgledala identično originalu. Pored izmijenjenog OS-a uređaja, ova verzija iPoda je imala i poseban hardver kojega Shayer nije vidio koji je navodno mjerio nepoznate podatke koji su se zapisivali na skrivenu particiju diska. Iako ne zna što je bio zadatak tom dodatnom hardveru, Shayer spekulira da se možda radilo o Geigerovom brojaču ili nekom drugom uređaju za mjerenje radijacije.

Ukupno su, navodno, u čitavom Appleu samo četiri čovjeka znala za ovaj projekt koji konicidira s pojavom crva Stuxneta koji je zarazio iranska postrojenja s centrifugama za izradu nuklearnog goriva, a na kojemu su zajedno radili izraelske i američke obavještajne službe.

Iz Applea, naravno, nemaju nikakvih komentara na ovo.