Zdrav razum, dobre sigurnosne navike, osobna edukacija te dobro razumijevanje barem osnova računalne sigurnosti, temeljni su postulati zaštite od zaraze nekom od brojnih vrsta malicioznog softvera, ali i od drugih sigurnosnih prijetnji kojima smo danas izloženi, i to ne samo na računalima, nego i na našim pametnim telefonima i tablet računalima. Neporeciva je istina da ne postoji sigurnosni softver koji je u stanju pružiti maksimalnu zaštitu i prevenirati baš svaku moguću sigurnosnu prijetnju. Mogućnost da do infekcije računala nekim zlonamjernim softverom dođe uvijek će postojati, bez obzira na to koliko se računalo ili neki od današnjih pametnih uređaja opremi sigurnosnim rješenjima. Stoga, kad se promišlja o računalnoj sigurnosti, valja razumjeti da se sama zaštita temelji na slojevima, a ne u oslanjanju na jedno sigurnosno rješenje ili sigurnosnu tehnologiju. Međutim, ključan sloj u formiranju sigurnosno-obrambene mreže zapravo je sam korisnik i karika koja u tom lancu najčešće puca.