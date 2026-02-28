iPhone i iPad prvi su komercijalni uređaji s NATO sigurnosnim certifikatom

Apple je službeno objavio da su iPhone i iPad postali prvi i jedini uređaji namijenjeni širokoj potrošnji koji u potpunosti zadovoljavaju stroge zahtjeve informacijske sigurnosti članica NATO saveza. Ovo odobrenje omogućuje korištenje navedenih uređaja za rad s klasificiranim informacijama do razine "NATO Restricted". Ključna prednost ove certifikacije leži u činjenici da uređaji ne zahtijevaju nikakav poseban softver ili dodatne postavke kako bi postigli traženu razinu zaštite.

Njemačka provjera

Odluka o dodjeli certifikata uslijedila je nakon opsežne evaluacije i rigoroznih sigurnosnih testiranja koje je proveo njemački Savezni ured za sigurnost informacijske tehnologije (BSI). Provjera je obuhvatila dubinsku analizu hardvera, softvera te samih Appleovih čipova, potvrđujući da ugrađeni mehanizmi poput biometrijske autentifikacije Face ID-om i napredne enkripcije pružaju razinu zaštite dostatnu za međunarodne sigurnosne standarde.

Proces certifikacije temeljio se na prethodnim procesima u Njemačkoj, gdje su ovi uređaji već ranije dobili dopuštenje za rukovanje klasificiranim podacima njemačke vlade. Uz operativne sustave iOS 26 i iPadOS 26, certifikat je sada proširen na sve članice NATO-a. Predsjednica BSI-ja, Claudia Plattner, istaknula je kako je uspješna digitalna transformacija moguća samo ako se o sigurnosti razmišlja od samog početka razvoja mobilnih proizvoda.

"Ovo postignuće potvrđuje da je Apple transformirao tradicionalni način pružanja sigurnosti. Prije iPhonea, sigurni uređaji bili su dostupni isključivo naprednim vladinim i korporativnim organizacijama, i to tek nakon golemih ulaganja u prilagođena sigurnosna rješenja", izjavio je Ivan Krstić, Appleov potpredsjednik za sigurnosno inženjerstvo i arhitekturu. "Umjesto toga, Apple je izgradio najsigurnije uređaje na svijetu za sve svoje korisnike, a te iste zaštite sada su jedinstveno certificirane prema sigurnosnim zahtjevima članica NATO-a – za razliku od bilo kojeg drugog uređaja u industriji."