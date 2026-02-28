iPhone i iPad prvi su komercijalni uređaji s NATO sigurnosnim certifikatom

Nakon rigoroznih testiranja njemačkog BSI-ja, iPhone i iPad postali su jedini komercijalni uređaji odobreni za rukovanje podacima razine "NATO Restricted" bez dodatnih softverskih prilagodbi

Sandro Vrbanus subota, 28. veljače 2026. u 09:23
📷 NATO
NATO

Apple je službeno objavio da su iPhone i iPad postali prvi i jedini uređaji namijenjeni širokoj potrošnji koji u potpunosti zadovoljavaju stroge zahtjeve informacijske sigurnosti članica NATO saveza. Ovo odobrenje omogućuje korištenje navedenih uređaja za rad s klasificiranim informacijama do razine "NATO Restricted". Ključna prednost ove certifikacije leži u činjenici da uređaji ne zahtijevaju nikakav poseban softver ili dodatne postavke kako bi postigli traženu razinu zaštite.

Njemačka provjera

Odluka o dodjeli certifikata uslijedila je nakon opsežne evaluacije i rigoroznih sigurnosnih testiranja koje je proveo njemački Savezni ured za sigurnost informacijske tehnologije (BSI). Provjera je obuhvatila dubinsku analizu hardvera, softvera te samih Appleovih čipova, potvrđujući da ugrađeni mehanizmi poput biometrijske autentifikacije Face ID-om i napredne enkripcije pružaju razinu zaštite dostatnu za međunarodne sigurnosne standarde.

Proces certifikacije temeljio se na prethodnim procesima u Njemačkoj, gdje su ovi uređaji već ranije dobili dopuštenje za rukovanje klasificiranim podacima njemačke vlade. Uz operativne sustave iOS 26 i iPadOS 26, certifikat je sada proširen na sve članice NATO-a. Predsjednica BSI-ja, Claudia Plattner, istaknula je kako je uspješna digitalna transformacija moguća samo ako se o sigurnosti razmišlja od samog početka razvoja mobilnih proizvoda.

"Ovo postignuće potvrđuje da je Apple transformirao tradicionalni način pružanja sigurnosti. Prije iPhonea, sigurni uređaji bili su dostupni isključivo naprednim vladinim i korporativnim organizacijama, i to tek nakon golemih ulaganja u prilagođena sigurnosna rješenja", izjavio je Ivan Krstić, Appleov potpredsjednik za sigurnosno inženjerstvo i arhitekturu. "Umjesto toga, Apple je izgradio najsigurnije uređaje na svijetu za sve svoje korisnike, a te iste zaštite sada su jedinstveno certificirane prema sigurnosnim zahtjevima članica NATO-a – za razliku od bilo kojeg drugog uređaja u industriji."

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi