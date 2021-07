Osvježeni servis No More Ransom sada nudi rješenja za 151 soj ransomwarea

Ransomware je malware (zloćudni računalni program) koji zaključa vaše računalo i mobilne uređaje i kriptira vaše elektroničke datoteke. Ako se to dogodi, vaši podaci su nedostupni ako ne platite otkupninu.

Nemate jamstvo da će vam podatci biti dekriptirani, stoga otkupninu nikad ne plaćajte! Novcem koji šaljete cyber kriminalcima samo potvrđujete da je ransomware učinkovit, a nema jamstva da ćete dobiti ključ za dekripciju. Preporuka je posjetiti stranicu No More Ransom i pomoću alata Kripto šerif pokušati pronaći adekvatni alat za dekripciju. Ako vas je zarazio neki od do sada poznatih sojeva, velike su šanse da ćete se besplatno domoći svojih podataka.