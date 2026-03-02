Deutsche Telekom i Starlink najavili suradnju za područje Europe

Njemački telekom integrira Starlinkovu tehnologiju V2 za mobilne usluge u područjima s otežanim pristupom signalu, poput zaštićenih regija i planinskih predjela. Lansiranje 2028. donosi "Mrežu svugdje" s automatskim prebacivanjem na satelite za podatke, glas i poruke

Bug.hr ponedjeljak, 2. ožujka 2026. u 20:19

Deutsche Telekom proširuje pokrivenost svoje mreže putem satelitske veze izravno na uređaj. U partnerstvu sa Starlinkom, Deutsche Telekom će donijeti mobilne komunikacije u područja gdje je proširenje mreže posebno izazovno, primjerice zbog zahtjeva zaštite prirode ili zahtjevne topografije.

„Svojim korisnicima dajemo najbolju mobilnu mrežu. Intenzivno ulažemo značajna sredstva u proširenje naše infrastrukture“, rekao je Abdu Mudesir, član Uprave za proizvode i tehnologiju u Deutsche Telekomu. „Istovremeno, postoje regije gdje je proširenje posebno složeno zbog topografskih uvjeta ili službenih ograničenja. Želimo osigurati pouzdanu povezanost i za naše klijente u tim područjima. Zato strateški nadopunjujemo našu mrežu satelitskom vezom izravno na mobitel. Za nas je jasno: povezanost stvara sigurnost i povjerenje. I mi to isporučujemo. Svuda.“

„Drago nam je što pružamo pouzdanu satelitsku mobilnu povezanost milijunima ljudi u 10 zemalja, u partnerstvu s Deutsche Telekomom,“ rekla je Stephanie Bednarek, potpredsjednica za prodaju Starlinka. „Ovaj sporazum bit će prvi takve vrste u Europi koji će lansirati Starlinkovu tehnologiju nove generacije V2, koja će proširiti mogućnosti prijenosa podataka, glasovne komunikacije i poruka osiguravajući širokopojasni internet izravno na mobilne telefone.“

Izravno na uređaj: Povezivost izvan tradicionalnog dosega

Usluga će djelovati isključivo u Starlinkovom MSS (Mobile Satellite Service) spektru. Planirane usluge izravno na uređaj omogućit će budućim kompatibilnim pametnim telefonima izravnu vezu sa satelitima. Kada moderni pametni telefon izgubi svoj zemaljski mobilni signal, automatski će se prebaciti na Starlinkovu satelitsku mrežu, omogućujući pristup podacima, video sadržajima, glasovnim i tekstualnim porukama. To stvara dodatni sloj povezivosti za podatkovne i glasovne usluge izvan uobičajene mobilne pokrivenosti. Očekuje se da će broj kompatibilnih uređaja u Europi postupno rasti do planiranog lansiranja 2028. godine. Starlinkova konstelacija satelita nove generacije trebala bi tada biti u funkciji.

Veća otpornost u izvanrednim situacijama

Integracijom satelitske mobilne povezanosti, DT također povećava otpornost svoje mobilne mreže i pruža dodatnu sigurnost korisnicima, posebno u izvanrednim ili infrastrukturno ograničenim situacijama poput prirodnih katastrofa ili dugotrajnih nestanaka električne energije.

„Mreža Svugdje“: Uvijek najbolja dostupna veza

Deutsche Telekom se drži jasnog načela: korisnici uvijek dobivaju najbolju dostupnu povezanost. Bilo kada, bilo gdje. To se prvenstveno ostvaruje putem njegove visokoučinkovite zemaljske mreže, odnosno veza preko tradicionalnih mobilnih baznih stanica.

U Njemačkoj Deutsche Telekom već pruža daleko najveće geografsko pokrivanje 5G mrežom, dosežući gotovo 90 posto teritorija zemlje. LTE pokriva više od 92 posto površine, a glasovne usluge dostupne su na do 99 posto teritorija.

Starlinkova satelitska povezanost proširit će doseg postojeće infrastrukture kada zemaljska mobilna mreža nije dostupna. Time se stvara integrirana mreža mobilne komunikacije i satelitske tehnologije koja omogućuje sveobuhvatnu, otpornu i dugoročno održivu povezanost – tzv. „Mrežu svugdje“. Planirano lansiranje usluge je početkom 2028. godine u nekoliko europskih DT-ovih tržišta.

