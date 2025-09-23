Tajna služba otkrila mrežu koja je mogla srušiti mobilni signal u New Yorku

Uoči Opće skupštine UN-a, agenti su zaplijenili preko 100.000 SIM kartica i 300 servera sposobnih za masovni nadzor i paralizu komunikacija. Istraga ukazuje na stranu državu

Bug.hr utorak, 23. rujna 2025. u 20:10
📷 Foto: AI ilustracija
Foto: AI ilustracija

Američka Tajna služba objavila je kako je na području New Yorka otkrila i razbila sofisticiranu ilegalnu mrežu opreme koja je imala potencijal paralizirati mobilne komunikacije i to u trenutku dok su se svjetski vođe pripremali za godišnju Opću skupštinu Ujedinjenih naroda. Kako prenosi The New York Times, radi se o jednoj od najopsežnijih operacija takve vrste ikad zabilježenoj.

Agenti su na nekoliko lokacija u radijusu od otprilike 55 kilometara od sjedišta Ujedinjenih naroda pronašli i zaplijenili više od 100.000 SIM kartica i 300 servera. Prema izjavama dužnosnika, ova mreža je bila sposobna ometati rad hitnih službi, omogućavati enkriptiranu komunikaciju i anonimno slati nevjerojatnih 30 milijuna tekstualnih poruka u minuti. Jedan od dužnosnika izjavio je kako se agencija nikada prije nije susrela s operacijom ovakvih razmjera.

Iako za sada nema konkretnih dokaza da je mreža predstavljala izravnu prijetnju samoj konferenciji, njezin opseg sugerira da bi mogla biti dio nadzorne operacije neke strane države. Opća skupština UN-a, koja okuplja više od 100 svjetskih lidera, često se opisuje kao "Super Bowl špijunskih igara".

Inicijalna analiza podataka s dijela zaplijenjenih SIM kartica već je otkrila veze s najmanje jednom stranom državom, ali i s kriminalcima poznatima američkim vlastima, uključujući članove kartela.

"Nastavit ćemo raditi na identifikaciji odgovornih i njihovih namjera, uključujući i to je li im plan bio omesti Opću skupštinu UN-a i komunikaciju vladinih i hitnih službi", izjavio je Matt McCool, vodeći agent terenskog ureda Tajne službe u New Yorku.

Istraga je započela nakon što su tijekom proljeća zabilježene anonimne telefonske prijetnje upućene trima visokim američkim dužnosnicima. Anthony J. Ferrante, bivši stručnjak za kibernetičku sigurnost u Bijeloj kući i FBI-u, izjavio je kako operacija djeluje izuzetno sofisticirano i skupo.

Dodao je i da se takva oprema u blizini UN-a može koristiti i za prisluškivanje. Stručnjaci smatraju da je samo nekoliko zemalja, poput Rusije, Kine i Izraela, sposobno izvesti operaciju ovakvih razmjera.

Tijekom racija agenti su, uz komunikacijsku opremu, pronašli i 80 grama kokaina, ilegalno vatreno oružje, računala i mobitele.. U istragu su, uz Tajnu službu, uključeni i njujorška policija, Ministarstvo pravosuđa te druge nacionalne sigurnosne agencije.

 



