New York društvene mreže tretira kao duhan i alkohol

Novi zakon omogućava glavnom državnom odvjetniku da kažnjava platforme koje ne upozoravaju korisnike na značajke koje izazivaju ovisnost

Američka savezna država New York nedavno je donijela zakon kojim se platforme poput TikToka ili Instagrama obvezuju prikazivati upozorenja o rizicima za mentalno zdravlje mladih korisnika, posebno zbog značajki poput beskonačnog skrolanja, autoplaya i algoritamskih feedova. Guvernerka Kathy Hochul potpisala je zakon oko Božića, a glavni državni odvjetnik za kršenje zakona može nametnuti kazne do 5000 dolara.

​Ključne odredbe zakona

Zakon cilja "adiktivne feedove" koji potiču prekomjernu upotrebu, što uključuje funkcije automatske reprodukcije i značajke koje korisnicima kontinuirano isporučuju novi sadržaj. Upozorenja će se prikazivati pri prvom kontaktu s takvim značajkama i periodično nakon toga, bez mogućnosti zaobilaženja.

New York se pridružuje američkim saveznim državama poput Kalifornije i Minnesote koje su već donijele slične zakone usmjerene protiv online platformi

Zakonodavci su upozorenja predstavili kao mjeru javnog zdravstva, a ne kao zabranu. Cilj im je, kažu, zaštititi djecu i adolescente od rizika poput anksioznosti i depresije, slično upozorenjima na duhanu ili alkoholu. Zakon se primjenjuje na ponašanje koje se djelomično ili u potpunosti odvija unutar New Yorka, ali ne i kada korisnici pristupaju platformama dok se fizički nalaze izvan države.