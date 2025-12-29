New York društvene mreže tretira kao duhan i alkohol

Novi zakon omogućava glavnom državnom odvjetniku da kažnjava platforme koje ne upozoravaju korisnike na značajke koje izazivaju ovisnost

Mladen Smrekar ponedjeljak, 29. prosinca 2025. u 14:58
Prošli tjedan potpisani zakon cilja platforme koje koriste beskonačno skrolanje, automatsko reproduciranje videa i feedove vođene algoritmima 📷 Freepik
Prošli tjedan potpisani zakon cilja platforme koje koriste beskonačno skrolanje, automatsko reproduciranje videa i feedove vođene algoritmima Freepik

Američka savezna država New York nedavno je donijela zakon kojim se platforme poput TikToka ili Instagrama obvezuju prikazivati upozorenja o rizicima za mentalno zdravlje mladih korisnika, posebno zbog značajki poput beskonačnog skrolanja, autoplaya i algoritamskih feedova. Guvernerka Kathy Hochul potpisala je zakon oko Božića, a glavni državni odvjetnik za kršenje zakona može nametnuti kazne do 5000 dolara.

​Ključne odredbe zakona

Zakon cilja "adiktivne feedove" koji potiču prekomjernu upotrebu, što uključuje funkcije automatske reprodukcije i značajke koje korisnicima kontinuirano isporučuju novi sadržaj. Upozorenja će se prikazivati pri prvom kontaktu s takvim značajkama i periodično nakon toga, bez mogućnosti zaobilaženja.

New York se pridružuje američkim saveznim državama poput Kalifornije i Minnesote koje su već donijele slične zakone usmjerene protiv online platformi 📷 Freepik
New York se pridružuje američkim saveznim državama poput Kalifornije i Minnesote koje su već donijele slične zakone usmjerene protiv online platformi Freepik

Zakonodavci su upozorenja predstavili kao mjeru javnog zdravstva, a ne kao zabranu. Cilj im je, kažu, zaštititi djecu i adolescente od rizika poput anksioznosti i depresije, slično upozorenjima na duhanu ili alkoholu. Zakon se primjenjuje na ponašanje koje se djelomično ili u potpunosti odvija unutar New Yorka, ali ne i kada korisnici pristupaju platformama dok se fizički nalaze izvan države.



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija