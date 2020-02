Učenici obilježili Dan sigurnosti na internetu uz Minecraft Education Edition

Minecraft Education Edition je popularna igra koja je ušla čak i u učionice diljem svijeta. Zahvaljujući posebno osmišljenim obilježjima Minecrafta za obrazovanje, učenici mogu učiti kroz igru u skladu s propisanim kurikulumom, razvijati komunikacijske vještine, stjecati odgovornost, razvijati empatiju te kritički promišljati o problemu koji je pred njima. U natjecanju na Dan sigurnosti na internetu sudjelovalo je stotinjak učenika dobi od 10 do 14 godina, a voditelji timova su bili njihovi učitelji. Natjecanje se održalo putem Teams platforme.

Uoči natjecanja svi sudionici poslušali su uvodnu radionicu „Preuzimanje i predstavljanje svijeta M:EE – Sigurnost na internetu“ koja ih je upoznala s Minecraft Education Editionom i osnovnim pravilima koje doprinose online sigurnosti. Pobjednik natjecanja je tim iz OŠ Dvor, a svi članovi tima osvojili su i vrijedne nagrade. Kroz natjecanje i radionicu učenici su na zabavan i informativan način saznali više o sigurnosti na internetu. Cilj Minecraft Education Edition „svijeta“ je da se i dalje nastavi koristiti u informatici. „Svijet“ je napravljen po dobnim grupama, odnosno prilagođen dobi djece od 6 do 8, 8 do 10, 10 do 12 te djeci od 12 do 14 godina.

Sav sadržaj je u potpunosti prilagođen tako da prati uzrast djece. Tijekom natjecanja koje je organizirala OŠ Popovača djeca su se natjecala u jednoj stazi, a ostale će proći s učiteljima na satima informatike i na taj način usvajati nova znanja. Minecraft Education Edition „svijet“ prvi je koji je napravljen na hrvatskom jeziku i prvi „svijet“ na temu Internet sigurnosti uopće.

Dan sigurnosti na internetu (Safer Internet Day) počeo se obilježavati 2004. godine, a tijekom godina običaj se proširio na čak 150 zemalja diljem svijeta, među kojima je i Hrvatska. Od zlostavljanja koje se događa online do društvenih mreža, svake godine cilj Dana sigurnosti na Internetu je podići svijest o sve većim izazovima online pa se zato redovito odabire tema koja na najbolji način adresira aktualnu problematiku. Ovogodišnja tema je „Zajedno za bolji Internet“ („Together for a better Internet“).

Povodom Dana sigurnosti na internetu Microsoft je predstavio i novi koncept igre usmjerene prema mladima i edukatorima. Igra Thumbs Up, Bug Down napravljena je da bi učiteljima pomogla da nauče svoje učenike da iskoriste maksimum od interneta te istovremeno budu sigurni online. Riječ je o igri koja se igra na igraćoj ploči te je osmišljena da bude zabavna za učenike te da je učitelji mogu jednostavno koristiti u učionici, a cilj joj je da mlađi učenici (dobi od 6 do 8 godina) razumiju važnost online uljudnosti.