Redatelj koji je prevario Netflix i novac za seriju potrošio na sebe suočen s optužnicom

Američki redatelj Carl Erik Rinsch, ranije poznat po filmu 47 ronina iz 2013. godine, mogao bi uskoro postati daleko poznatiji ako mu se na sudu dokaže sve ono za što ga tereti optužnica. Nju je objavilo tužiteljstvo Južnog okruga New Yorka, nakon istrage koju je proveo FBI po prijavi Netflixa. Rinsch je tako i službeno optužen za pronevjeru novca dobivenoga od tog streaming servisa, kako bi za njih snimio znanstvenofantastičnu seriju White Horse (ranije se kao naziv serije spominjao Conquest, no to je za cijelu priču manje bitno).

Fiktivna serija

Rinsch je, kako tvrde tužitelji, "orkestrirao shemu za krađu milijuna tražeći velika ulaganja od streaming servisa, tvrdeći da će se novac koristiti za financiranje televizijske emisije koju je sam kreirao. Ali, to je bila fikcija. Rinsch je umjesto toga navodno koristio sredstva za osobne troškove i ulaganja, uključujući vrlo špekulativne opcije i trgovanje kriptovalutama".

U optužnici se navodi da je ukupno 11 milijuna dolara, s isplatama u nekoliko navrata 2019. i 2020. godine, Netflix dao kao predujam, a FBI je otkrio da je novac prosljeđivan na razne investicijske račune. S njih su podmirivane osobne obveze redatelja, kupovana špekulativna imovina, a riskantna se ulaganja Rinschu nisu isplatila. U manje od dva mjeseca na njima je uspio izgubiti više od polovine svega uloženoga, a nedugo zatim "spiskao" je gotovo cijeli iznos.

Dug popis zlodjela

Potrošio je oko 1,8 milijuna dolara na dugove s osobne kreditne kartice, preko milijun da bi tužio Netflix i tražio još novca, 395.000 dolara na hotele, 3,8 milijuna na namještaj i antikvitete, 2,4 milijuna na pet automobila marke Rolls-Royce i jednog Ferrarija te za kraj preko 650.000 dolara na luksuzne satove i odjeću.

Zbog svega toga predočena mu je optužnica u sedam točaka. Prva se odnosi na financijsku prevaru i mogla bi mu donijeti do 20 godina zatvora, druga se tiče pranja novca i nosi također najdužu kaznu od 20 godina, a tu je još pet točaka za financijske transakcije s ilegalno stečenim sredstvima, svaka od kojih sa sobom nosi najviše 10 godina zatvora.

U nastavku donosimo i naš članak iz 2023. godine, u kojem smo prvi put pisali o ovom slučaju i prenijeli ono što se do tada znalo o propaloj znanstvenofantastičnoj seriji i Rinschovim malverzacijama.