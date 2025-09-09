Druga generacija Boseovih QuietComfort Ultra slušalica stiže s velikim poboljšanjima

Bose je za ljubitelje kvalitetnog ANC-a i bogatog zvuka pripremio novu generaciju QuietComfort Ultra slušalica koja, iako dizajnom poprilično slična prvoj generaciji, donosi značajna poboljšanja

Matej Markovinović utorak, 9. rujna 2025. u 06:30
📷 Foto: Bose
Foto: Bose

Bose je službeno otkrio drugu generaciju svojih bežičnih slušalica QuietComfort Ultra, koje dolaze kao nasljednik popularnog modela poznatog inače po vrhunskom aktivnom poništavanju buke (ANC) i bogatom zvuku. Nova generacije zadržava sve ključne značajke prethodnika, ali donosi i nekoliko važnih nadogradnji koje će korisnicima ponuditi još bolje iskustvo slušanja.

Naime, najveća novost je podrška za reprodukciju zvuka preko USB-C priključka, funkcija koja je nedostajala prvoj generaciji, a uz to, slušalice i dalje nude 2,5-milimetarski priključak za žičano povezivanje. U paketu dolazi i kabel 2,5 mm na 3,5 mm.

📷 Foto: Bose
Foto: Bose

Što se tiče dizajna, on ostaje vrlo sličan prethodnoj generaciji, ali je zato hardver slušalica podosta promijenjen. S novom generacijom QuietComfort Ultre stiže nova CustomTune tehnologija, koja sada još učinkovitije automatski kalibrira zvuk i poništavanje buke prema individualnom obliku uha korisnika. Kako navode iz Bosea, to bi trebalo rezultirati personaliziranijim i uravnoteženijim iskustvom slušanja.

Nadalje, korisnici mogu očekivati još kvalitetnije aktivno poništavanje buke koje eliminira pozadinsku buku u gotovo svim okruženjima. Poboljšan je i Aware Mode, koji omogućuje prirodniji prijenos zvukova iz okoline, pa slušalice postaju praktičnije u situacijama kada je važno ostati svjestan prometa i događaja oko sebe. Još jedna novost je Cinema Mode, način osmišljen za gledanje filmova i serija koji pojačava dijaloge.

QC Ultra druge generacije podržava Bluetooth 5.4 i audio kodeke SBC, AAC i Qualcomm AptX Adaptive. Baterija je također poboljšana pa sada nudi do 30 sati reprodukcije s uključenim ANC-om, odnosno do 45 sati kada se ANC isključi.

Na europskom tržištu novi će model biti dostupan po cijeni od 500 eura. Cijena se, dakle, nije mijenjala u odnosu na prvu generaciju koja je na tržište stigla 2023. godine.

 



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi