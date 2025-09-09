Druga generacija Boseovih QuietComfort Ultra slušalica stiže s velikim poboljšanjima

Bose je za ljubitelje kvalitetnog ANC-a i bogatog zvuka pripremio novu generaciju QuietComfort Ultra slušalica koja, iako dizajnom poprilično slična prvoj generaciji, donosi značajna poboljšanja

Bose je službeno otkrio drugu generaciju svojih bežičnih slušalica QuietComfort Ultra, koje dolaze kao nasljednik popularnog modela poznatog inače po vrhunskom aktivnom poništavanju buke (ANC) i bogatom zvuku. Nova generacije zadržava sve ključne značajke prethodnika, ali donosi i nekoliko važnih nadogradnji koje će korisnicima ponuditi još bolje iskustvo slušanja.

Naime, najveća novost je podrška za reprodukciju zvuka preko USB-C priključka, funkcija koja je nedostajala prvoj generaciji, a uz to, slušalice i dalje nude 2,5-milimetarski priključak za žičano povezivanje. U paketu dolazi i kabel 2,5 mm na 3,5 mm.

Foto: Bose

Što se tiče dizajna, on ostaje vrlo sličan prethodnoj generaciji, ali je zato hardver slušalica podosta promijenjen. S novom generacijom QuietComfort Ultre stiže nova CustomTune tehnologija, koja sada još učinkovitije automatski kalibrira zvuk i poništavanje buke prema individualnom obliku uha korisnika. Kako navode iz Bosea, to bi trebalo rezultirati personaliziranijim i uravnoteženijim iskustvom slušanja.

Nadalje, korisnici mogu očekivati još kvalitetnije aktivno poništavanje buke koje eliminira pozadinsku buku u gotovo svim okruženjima. Poboljšan je i Aware Mode, koji omogućuje prirodniji prijenos zvukova iz okoline, pa slušalice postaju praktičnije u situacijama kada je važno ostati svjestan prometa i događaja oko sebe. Još jedna novost je Cinema Mode, način osmišljen za gledanje filmova i serija koji pojačava dijaloge.

QC Ultra druge generacije podržava Bluetooth 5.4 i audio kodeke SBC, AAC i Qualcomm AptX Adaptive. Baterija je također poboljšana pa sada nudi do 30 sati reprodukcije s uključenim ANC-om, odnosno do 45 sati kada se ANC isključi.

Na europskom tržištu novi će model biti dostupan po cijeni od 500 eura. Cijena se, dakle, nije mijenjala u odnosu na prvu generaciju koja je na tržište stigla 2023. godine.