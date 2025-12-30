Samsungovi novi bežični zvučnici napadaju Sonosove modele

Samsung je uoči CES-a koji će se održati od 6. do 9. siječnja u Las Vegasu, predstavio dva nova bežična zvučnika koja ciljaju i na ljubitelje Sonosovih uređaja

Uoči CES-a 2026, Samsung je otkrio dva nova bežična zvučnika, Music Studio 5 i 7, čiji dizajn i specifikacije predstavljaju izravnu konkurenciju popularnim Sonosovim modelima Era 100 i Era 300.

Dostupni su u crnoj i bijeloj boji, a njihova jednostavna forma s konkavnim, tanjurastim oblikom i točkom u središtu podsjeća na klasični industrijski dizajn Dietera Ramsa (najpoznatijeg po radu u Braunu), koji je inspirirao velik dio Appleovog dizajna, uključujući i iPod. Taj se zajednički DNK posebno može primijetiti kod većeg modela Music Studio 7.

Music Studio 5

Prvi je Music Studio 5 (LS50H), koji sadrži woofer od četiri inča i dva visokotonca. Ovo je ista osnovna konfiguracija zvučnika kao kod Sonos Ere 100, a zapravo je ista i ona koju ćete pronaći u Sonosovom Moveu 2 i Wiim Sound zvučnicima.

Iako je relativno kompaktan, opremljen je brojnim tehnologijama, uključujući AI Dynamic Bass Control koji, prema riječima Samsunga, produbljuje niske frekvencije bez distorzije, te podršku za streaming putem Wi-Fi mreže, izravni streaming s glazbenih servisa i reprodukciju putem Bluetootha. Ono što primjetno nedostaje na popisu jest podrška za Hi-Res Audio, koju podržava drugi i veći „brat“.

Music Studio 5 Foto: Samsung

Music Studio 7

Music Studio 7 (LS70H) snažnija je opcija, a ima ono što Samsung opisuje kao 3.1.1 konfiguraciju zvučnika. To znači da ima lijevi, prednji, desni i prema gore usmjerene drivere za prostorni zvuk te vjerojatno neku vrstu sustava woofera za bas, budući da jedna od .1 oznaka to implicira, iako Samsung to nije specificirao.

Kako prenosi TechRadar, ova konfiguracija je gotovo identična onoj kod Sonosove Ere 300, što potvrđuje da Samsung ozbiljno cilja na Sonosovu publiku. Mnogi će se također složiti da ovaj model izgleda znatno bolje od Ere 300.

Samsung navodi da Music Studio 7 podržava Hi-Res Audio (do 24-bita/96kHz) te ponovno sadrži AI Dynamic Bass Control, uz streaming putem Wi-Fi mreže, iako se Bluetooth ne spominje. Tvrtka je također neobično nejasna o tome kakvu točno podršku za prostorni zvuk treba očekivati. Sonos Era 300 radi s Dolby Atmosom, no to se ovdje uopće ne spominje.Ipak, Samsung ističe da se Music Studio 7 može koristiti kao surround zvučnik za Samsungove soundbarove i televizore koji podržavaju Q-Symphony (što je većina njih).

Music Studio 7 Foto: Samsung

Vjerojatno ćemo morati pričekati da više detalja bude otkriveno na CES-u, uključujući i cijenu. Međutim, može se pretpostaviti da će Samsung ciljati na cjenovni rang blizak Sonosovim zvučnicima s kojima se natječu. Sonos Era 100 je prilikom lansiranja koštao oko 230 eura, dok je cijena za Sonos Era 300 bila oko 420 eura.