Fender predstavio svoje prve bežične slušalice s izmjenjivom baterijom i do 100 sati autonomije

Fenderove prve bežične slušalice, Mix, imaju modularni dizajn koji omogućuje zamjenu baterije, kućišta slušalica i trake za glavu

Matej Markovinović subota, 3. siječnja 2026. u 06:30
Fender Mix 📷 Foto: Fender Audio
Fender Mix Foto: Fender Audio

Fender je uoči CES-a predstavio Mix, svoje prve bežične slušalice koje se mogu pohvaliti dugotrajnom autonomijom, modularnim dizajnom s ciljem produljenja životnog vijeka uređaja.

Prema navodima proizvođača, slušalice nude do 52 sata reprodukcije s uključenim aktivnim poništavanjem buke (ANC), odnosno čak 100 sati rada bez ANC-a, čime nadmašuju većinu aktualne konkurencije u premium segmentu. Posebnost je i zamjenjiva baterija kojoj se lako pristupa ispod jastučića jedna od slušalica, što je danas praktički rijetka pojava.

📷 Foto: Fender Audio
Foto: Fender Audio

Osim baterije, modularni pristup omogućuje i zamjenu kućišta slušalica i trake za glave, pa će korisnici moći prilagoditi izgled slušalica različitim bojama ili jednostavno zamijeniti jedan od ovih dijelova kada se pohaba. Ispod jastučića smješteni su 40-milimetarske grafenske zvučničke jedinice, a unutar kućišta nalazi se i prostor za pohranu USB-C bežičnog prijamnika.

Slušalice podržavaju povezivanje putem USB-C kabela ili Bluetootha 5.3, uz SBC i AAC kodeke, dok korištenje prijamnika omogućuje lossless LHDC streaming (96 kHz / 24-bit) te LC3 i Auracast načine rada s niskom latencijom. Treba istaknuti i da se slušalice mogu koristiti putem 3,5-milimetarskog kabela.

Fender za sada nije otkrio točan datum početka prodaje, no potvrđeno je da će se slušalice na tržištu pojaviti tijekom godine po cijeni od 300 dolara.

📷 Foto: Fender Audio
Foto: Fender Audio

 



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi