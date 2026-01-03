Fender predstavio svoje prve bežične slušalice s izmjenjivom baterijom i do 100 sati autonomije

Fenderove prve bežične slušalice, Mix, imaju modularni dizajn koji omogućuje zamjenu baterije, kućišta slušalica i trake za glavu

Fender je uoči CES-a predstavio Mix, svoje prve bežične slušalice koje se mogu pohvaliti dugotrajnom autonomijom, modularnim dizajnom s ciljem produljenja životnog vijeka uređaja.

Prema navodima proizvođača, slušalice nude do 52 sata reprodukcije s uključenim aktivnim poništavanjem buke (ANC), odnosno čak 100 sati rada bez ANC-a, čime nadmašuju većinu aktualne konkurencije u premium segmentu. Posebnost je i zamjenjiva baterija kojoj se lako pristupa ispod jastučića jedna od slušalica, što je danas praktički rijetka pojava.

Foto: Fender Audio

Osim baterije, modularni pristup omogućuje i zamjenu kućišta slušalica i trake za glave, pa će korisnici moći prilagoditi izgled slušalica različitim bojama ili jednostavno zamijeniti jedan od ovih dijelova kada se pohaba. Ispod jastučića smješteni su 40-milimetarske grafenske zvučničke jedinice, a unutar kućišta nalazi se i prostor za pohranu USB-C bežičnog prijamnika.

Slušalice podržavaju povezivanje putem USB-C kabela ili Bluetootha 5.3, uz SBC i AAC kodeke, dok korištenje prijamnika omogućuje lossless LHDC streaming (96 kHz / 24-bit) te LC3 i Auracast načine rada s niskom latencijom. Treba istaknuti i da se slušalice mogu koristiti putem 3,5-milimetarskog kabela.

Fender za sada nije otkrio točan datum početka prodaje, no potvrđeno je da će se slušalice na tržištu pojaviti tijekom godine po cijeni od 300 dolara.