Ove se bežične slušalice mogu pretvoriti u prijenosni zvučnik

Ako vam je tlaka nositi slušalice i zvučnik, TDM-ov Neo mogao bi pružiti dostatno i nesvakidašnje rješenje

Matej Markovinović utorak, 6. siječnja 2026. u 10:05
TDM Neo 📷 Foto: TDM
TDM Neo Foto: TDM

Relativno mladi audio brend, TDM (Tommorow Doesn't Matter), predstavio je na CES-u svoje prve bežične slušalice Neo, koje se ističu neobičnim i u ovom segmentu rijetko viđenim višenamjenskim dizajnom. Radi se o naglavnim slušalicama koje se, zahvaljujući fleksibilnom obruču, mogu smotati i pretvoriti u kompaktan prijenosni zvučnik.

Naime, za razliku od dosadašnjih pokušaja spajanja slušalica i zvučnika koji su se oslanjali uglavnom na zakretne školjke ili otvoreni dizajn, Neo koristi dva odvojena audio sustava. U načinu rada slušalica aktivne su unutarnje 40-milimetarske zvučničke jedinice, koje omogućuju klasično zatvoreno slušanje, dok se u načinu rada zvučnika one isključuju, a aktiviraju se vanjske zvučničke jedinice iste veličine. Prebacivanje između načina rada slušalica ili zvučnika moguće je pritiskom na tipku ili samim smotavanjem slušalica.

Iz TDM-a tvrde da slušalice na jednom punjenju mogu trajati do 200 sati, a kada se koriste kao zvučnik, tada autonomija pada na nešto više od 10 sati, što je i očekivano s obzirom na veću izlaznu snagu. Dobra je vijest da slušalice koriste dvije zamjenjive, punjive baterije kapaciteta 1.500 mAh, što bi trebalo produžiti njihov ukupni vijek trajanja.

Od ostalih značajki, istaknimo da slušalice podržavaju Bluetooth 6 s multipointom i Auracastom, a imaju i 3,5-milimetarski audio priključak za one koji više preferiraju da ih koriste žično. Iako će slušalice koštati 250 dolara, aktivnog poništavanja buke neće biti, već samo pasivne izolacije pomoću jastučića od memorijske pjene.

 



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi