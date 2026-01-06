Ove se bežične slušalice mogu pretvoriti u prijenosni zvučnik

Ako vam je tlaka nositi slušalice i zvučnik, TDM-ov Neo mogao bi pružiti dostatno i nesvakidašnje rješenje

Relativno mladi audio brend, TDM (Tommorow Doesn't Matter), predstavio je na CES-u svoje prve bežične slušalice Neo, koje se ističu neobičnim i u ovom segmentu rijetko viđenim višenamjenskim dizajnom. Radi se o naglavnim slušalicama koje se, zahvaljujući fleksibilnom obruču, mogu smotati i pretvoriti u kompaktan prijenosni zvučnik.

Naime, za razliku od dosadašnjih pokušaja spajanja slušalica i zvučnika koji su se oslanjali uglavnom na zakretne školjke ili otvoreni dizajn, Neo koristi dva odvojena audio sustava. U načinu rada slušalica aktivne su unutarnje 40-milimetarske zvučničke jedinice, koje omogućuju klasično zatvoreno slušanje, dok se u načinu rada zvučnika one isključuju, a aktiviraju se vanjske zvučničke jedinice iste veličine. Prebacivanje između načina rada slušalica ili zvučnika moguće je pritiskom na tipku ili samim smotavanjem slušalica.

Iz TDM-a tvrde da slušalice na jednom punjenju mogu trajati do 200 sati, a kada se koriste kao zvučnik, tada autonomija pada na nešto više od 10 sati, što je i očekivano s obzirom na veću izlaznu snagu. Dobra je vijest da slušalice koriste dvije zamjenjive, punjive baterije kapaciteta 1.500 mAh, što bi trebalo produžiti njihov ukupni vijek trajanja.

Od ostalih značajki, istaknimo da slušalice podržavaju Bluetooth 6 s multipointom i Auracastom, a imaju i 3,5-milimetarski audio priključak za one koji više preferiraju da ih koriste žično. Iako će slušalice koštati 250 dolara, aktivnog poništavanja buke neće biti, već samo pasivne izolacije pomoću jastučića od memorijske pjene.