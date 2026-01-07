Razer prikazao slušalice s kamerama koje vide isto ono što i korisnik

Razerov Project Motoko za sada nije komercijalni proizvod, već koncept koji pokazuje mogući smjer razvoja budućih AI naglavnih slušalica

Razer je na CES-u prikazao Project Motoko, konceptualne „AI-native“ slušalice s integriranim kamerama koje prate pogled korisnike i služe kao stalni AI asistent.

Radi se o slušalicama s dvjema kamerama iz perspektive prvog lica, postavljenima u visini očiju, koje omogućuju prepoznavanje objekata i teksta u stvarnom vremenu. Kako navode iz Razera, sustav može prevoditi prometne znakove u stvarnom vremenu, pratiti ponavljanje vježbi u teretani i u hodu sažimati dokumente.

Project Motoko opremljen je i dvostrukim mikrofonima koji su namijenjeni hvatanju glasovnih naredbi i dijaloga u vidnom polju korisnika. Razer navodi da slušalice „trenutačno interpretiraju i reagiraju, djelujući kao stalni AI asistent koji se prilagođava rasporedu, preferencijama i navikama korisnika“.

Nadalje, kakve bi to bile AI slušalice da se ne povezuju s Grokom, ChatGPT-om i Geminijem, ali Razer nije otkrio tehničke detalje o integraciji.