U prodaju su puštene prozirne slušalice Nothing ear (1), osnivača OnePlusa

Kako je ranije bilo i najavljeno, novoosnovana tvrtka Nothing, osnivača Carla Peija, predstavila je svoj prvi proizvod. To su bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke naziva ear (1). Pei je Nothing osnovao kao dizajnerski studio koji će kreirati zanimljive i inovativne proizvode, s misijom "uklanjanja barijera između čovjeka i tehnologije", pa tako ove slušalice imaju samo ono esencijalno, "oguljeno" do srži, podređeno funkcionalnosti.

Nothing ear (1) tako dolaze u gotovo potpuno prozirnom kućištu, teže tek 4,7 grama, a donose 11,6-milimetarske zvučnike te imaju bateriju dovoljnu za oko 5 sati aktivnog korištenja. Uz bateriju u kutiji za prenošenje to se vrijeme može produljiti na do 34 sata.

Cilj prozirnog tijela slušalica je također i pokazati kupcu "sirovu ljepotu tehnologije" kojom se ova tvrtka ponosi. Slušalice su otporne na znoj, imaju mogućnost blokirati vanjsku buku za korisnika, ali i eliminirati pozadinsku buku (poput vjetra i slično) prilikom hvatanja glasa mikrofonima – tako da telefonski razgovori mogu biti čisti, a glas jasan i razumljiv, neovisno o uvjetima u okolini. Zaustavljanje reprodukcije glazbe automatsko je, čim korisnik izvadi slušalicu iz uha, a nastavlja se isto tako automatski kada se slušalica ponovno nađe u njemu.

Slušalice ear (1), dakako, podržavaju iOS i Android uređaje, a u prodaji se mogu naći od ovog tjedna po cijeni od 99 eura (uz besplatnu dostavu).

Carl Pei je, podsjećamo, poduzetnik koji je pokrenuo danas uspješnog proizvođača mobitela OnePlus. Njegov Nothing preuzeo je i svo intelektualno vlasništvo branda Essential Andyja Rubina, a za svoje najavljene proizvode i projekte već su prikupili preko 22 milijuna dolara investicija.