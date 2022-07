Plan za saudijski "linearni grad" sada uključuje i najveću zgradu na svijetu

U sklopu projekta Vision 2030, koja ima za cilj modernizirati Saudijsku Arabiju, njihov kontroverzni princ Mohammed bin Salman, najavio je plan izgradnje potpuno drugačijeg grada, bez cesta, automobila, ali i zagađenja zraka. Ideja linearnog grada, The Line, prvi je puta javnosti predstavljena početkom prošle godine, kada se pisalo o tome da će cijeli grad za milijun ljudi biti izgrađen oko jedne "kralješnice", brze trase podzemne željeznice. Oko nje trebali su biti smješteni "kvartovi" ili moduli, u kojima bi se moglo živjeti i raditi, a ideja je bila i da se s jednog kraja linearnog grada na drugi može stići za najviše 20 minuta.

9 milijuna ljudi u 170 kilometara

No, i ovako grandiozan i revolucionaran projekt bio je princu MBS-u očito premalo, pa je naredio svojim arhitektima da osmisle građevinu koja bi po značaju, veličini i ambiciji bila pandan egipatskim piramidama. Sada bin Salman, naime, želi da njegov linearni grad bude smješten unutar jedne jedine građevine. Bila bi to daleko najveća građevna struktura na svijetu, sastojala bi se od dvije paralelne ali povezane zgrade, visine 500 te širine 200 metara, koje bi se protezale s jedne i druge strane The Linea, u dužini od cijelih 170 kilometara.

Izvana bi ova struktura, nazvana "Mirror Line", bila presvučena zrcalnom fasadom. Ukupno bi prekrivala oko 34 četvorna kilometra, a mogla bi biti dom za čak devet milijuna stanovnika. U futurističkoj viziji spominje se i potpuno autonomni sustav prijevoza, bez automobila, mikroklima koja bi osiguravala prirodnu ventilaciju tijekom cijele godine, kao i činjenica da bi cijeli ovaj grad funkcionirao na 100% obnovljivim izvorima energije.

Saudijski princ planira svoj linearni grad smjestiti na sjeverozapadu zemlje, u provinciji Tabuk, gdje bi mu morski dio bi smješten na Crvenom moru, relativno blizu egipatskog Sharm el-Sheikha. Procjene kažu da bi sve moglo koštati i do bilijun američkih dolara, no vladajući ističu da će tamo biti stvoreno i 380 tisuća radnih mjesta. Prva faza izgradnje trebala bi biti dovršena do 2030. godine.