ABBYY FineReader 15 - AI u borbi s papirnatim dokumentima

ABBYY, globalni lider na tržištu digitalnih IQ tehnologija i rješenja, predstavio je verziju ABBYY FineReader 15, poboljšanu PDF aplikaciju za Windowse koja omogućava korisnicima rad s bilo kojom vrstom dokumenta u digitalnom radnom okruženju. Pomoću ABBYY tehnologije za prepoznavanje teksta bazirane na umjetnoj inteligenciji, novi FineReader 15 je dobio mogućnost uređivanja na razini paragrafa te podešavanje rasporeda i izgleda na digitalnim i skeniranim PDF-ovima, značajna poboljšanja u kvaliteti prepoznavanja teksta i usporedbe dokumenata, brži pregled te laku instalaciju na modernim virtualizacijskim rješenjima.

Slaven Hristova, direktor Product Marketing odjela u ABBYY-u, navodi kako je digitalizacija dokumenata prvi korak u digitalnoj transformaciji tvrtke, a PDF je postao standardan format. Međutim, čak i ako su papirnati dokumenti digitalizirani, često nisu dostupni ili pretraživi stoga FineReader daje zaposlenicima alate koje trebaju da bi uistinu spojili i digitalne i papirnate dokumente u jedinstveni proces te savladali bolne točke u radu s PDF datotekama.

FineReader 15 donosi nove mogućnosti – uređivanje dokumenata na razini paragrafa te podešavanje rasporeda i izgleda što uređivanje PDF dokumenata čini jednostavnim kao da je riječ o DOCX dokumentima - tekst teče glatko od linije do linije, dok se paragrafi i slike mogu preurediti da bi se prilagodio cjelokupni izgled i raspored. Također tu je i novi način eksportiranja rezultata usporedbe dokumenata kao Microsoft Word dokumenta s razlikama prikazanim u “track changes” modu.

Nova inačica FineReadera donosi i još precizniju analizu i pretvorbu tablica, bolje automatsko označavanje kod PDF i PDF/UA kreiranja te bolju detekciju zaglavlja i podnožja. Aplikacija također pruža inteligentnu detekciju kvalitete tekstualnog sloja za digitalno kreirane PDF-ove, što omogućava točnije rezultate prilikom pretvorbe digitalnih PDF-ova u formate koji se mogu uređivati ili prilikom usporedbe dokumenata. Dodatno, donosi do 55% brži pregled i otvaranje PDF-a kao i veću točnost OCR-a: do 98% ukupne točnosti za korejski i kineski jezik, do 97% za japanski jezik.

Trial verziju možete preuzeti ovdje. Trial verzija bit će aktivna 30 dana od dana instalacije. Može se eksportirati sveukupno 100 stranica. U trial verziji nema ograničenja u PDF funkcionalnosti i usporedbi dokumenata za vrijeme trajanja triala.

Cijena za početnu verziju ABBYY FineReader 15 Standard iznosi 1.290 kn, Corporate izdanje za jednog korisnika 1.950 kn, a Corporate inačica za više korisnika 3.490 kn. Na navedene cijene treba dodati i PDV. Dodatne informacije dostupne su na službenim stranicama.