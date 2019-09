Android 10 Go Edition donosi bolje performanse i sigurnost

Google je službeno predstavio laganu inačicu Android 10 operativnog sustava Android 10 Go Edition. Riječ je o inačicu uobičajenog Android operativnog sustava namijenjenog tržištima u razvoju i uređajima iz entry-level segmenta tržišta.

Android 10 Go Edition usredotočuje se na poboljšanje performansi. Zbog optimizacije pokretanje aplikacija sada je 10% brže, a multitasking se izvodi uz manji utrošak memorije. Uz performanse poboljšan je i sigurnosni aspekt implementacijom kriptografskog protokola Adiantum (ne zahtjeva poseban hardver za punu funkcionalnost).

Na predstavljanju novog sustavu navedene su i nedavne nadogradnje koje se tiču Go Edition aplikacija kao što su Google Go, nova aplikacija Gallery Go, kao i Go Edition optimizacije za aplikacije vanjskih partnera kao što su Facebook, Uber, Twitter i Spotify. U 18 mjeseci postojanja Android Go Editiona na tržištu je predstavljeno preko 1600 uređaja temeljenih na ovoj platformi.