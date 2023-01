Možda to nije toliko spontano ni šarmantno koliko bi reklame i romantične komedije to željele, ali mnogi koji su se odvažili na neki ozbiljan vlastiti Lego projekt, bio on ozbiljan veličinom, kompleksnošću ili oboma, još davno su uočili kako od dizajniranja modela ili barem njihovih ključnih komponenata na računalu imaju razne koristi. Dva najočitija su uočavanje problema i bitnih koraka u gradnji prije nego što se pojave u praksi, te točna nabava potrebnih dijelova.