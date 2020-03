Firefox 77 ostaje bez podrške za FTP protokol

Mozilla, odnosno jedan od njezinih softverskih inženjera, Michal Novotny otkrio je kako tvrtka uskoro kreće s uklanjanjem podrške za FTP protokol unutar svojeg internetskog preglednika Firefoxa. Slično kao što je to Google najavio krajem prošle godine za Chrome i ovog puta glavni razlog je u sigurnosti, odnosno u nesigurnosti protokola.

Novotny navodi kako je FTP kao protokol nesiguran te da stvarno ne vidi razlog zašto bi on trebao biti izbor za preuzimanje datoteka pored sigurnog HTTPS protokola. Novotny kao dodatan problem ističe i to što je dio FTP koda vrlo star i težak za održavanje, a pored toga su unutar koda pronađeni brojni bugovi.

Stoga jedino realno rješenje je uklanjanje navedenog koda iz Firefoxa, a time i podrške za FTP protokol. Prema trenutnim podacima prva inačica Firefoxa koja će stići s isključenom podrškom za FTP jest Firefox 77 koji bi trebao stići u lipnju 2020. godine.

Kažemo, tj. pišemo isključenom zato što će istu biti moguće naknadno ponovno uključiti ručno, otvaranjem about:config stranice. No to neće dugo potrajati, jer Mozilla do početka 2021. godine planira u potpunosti pročistiti kod Firefoxa te pritom ukloniti svaki trag FTP-a. Nakon toga više neće biti moguće ni pomoću trikova uključiti FTP protokol unutar Firefoxa.