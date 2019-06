Google Play: Rok za povrat novca produžen s 15 minuta na 4 dana

Google u svoju službenu trgovinu Android aplikacija Google Play uvodi jednu novinu koja se korisnicima potencijalno neće svidjeti. Google je naime odlučio produljiti vrijeme koje je potrebno za pojedinačnu odluku hoće li se nekom korisniku omogućiti povrat novca za neku uslugu i proizvod ili neće.

Do prije nekoliko dana na američkoj varijanti Google Play stranice za podršku stajalo je kako je taj rok samo 15 minuta, no to se u međuvremenu promijenilo. Sada će korisnici za ishod oko svojih zahtjeva za povratom novca trebati čekati i do četiri radna dana.

Google ne specificira razloge za produljenje ovog postupka, no jedan od vjerojatnijih razloga bi prema nagađanju internetske stranice Android Police trebala biti potreba da više zahtjeva analiziraju Googleovi zaposlenici.

Prema dosadašnjoj praksi velik broj zahtjeva se analizira bez ljudskog uplitanja pomoću automatiziranog sustava, no čini se da postoji potreba za većim brojem analiza koju će provesti ljudi a ne računala.

Valja napomenuti da stranica Google Play podrške na hrvatskom jeziku trenutačno i dalje navodi 15 minuta kao vremenski okvir za odluku o povratku novca.