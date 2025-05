Legendarni Clippy reinkarnirao se u pomoćnika osnaženog AI-jem

Interaktivna pametna virtualna spajalica, Clippy, kao digitalni je pomoćnik predstavljena u Microsoft Officeu 1997 i vrlo je brzo ušla u legendu. Iako za današnje pojmove nije bio odveć koristan, za to vrijeme Clippy je predstavljao vrhunac interaktivnog iskustva "razgovora" s računalom i pomoći korisniku koja ovisi o kontekstu. Microsoft je svojeg asistenta umirovio nakon kraja distribucije Officea 2003, no i preko 20 godina od toga on i dalje živi kao neizbježni dio računalne povijesti.

Clippy s umjetnom inteligencijom

Sada je poslužio i kao inspiracija za jedan programerski projekt primjeren modernom dobu. Developer Felix Rieseberg iz San Francisca napisao je istoimenu aplikaciju koju opisuje kao "ljubavno pismo i posvetu Clippyju". Ona se oslanja na velike jezične modele koji se mogu izvoditi lokalno, pa je tako nakon instalacije omogućeno jednim klikom instalirati modele kao što su Googleova Gemma3, Metina Llama 3.2, Microsoftov Phi-4 ili Qwenov Qwen3.

Jednom kad je sve postavljeno, pojavit će se poznato sučelje – malena spajalica u uglu ekrana na koju je potrebno kliknuti, pa potom postaviti pitanje. Naravno, otvorit će se nešto veći prozor za unos teksta negoli je to bio krajem devedesetih, ali će odgovori AI modela biti ispisani u sučelju koje podsjeća na ono iz Windowsa tog doba. Sve se izvodi lokalno, besplatno je, a jedini pristup mreži Clippy treba kako bi potražio ažuriranja.

Softverska umjetnost ili satira

"Ova aplikacija nije povezana, odobrena ili podržana od strane Microsofta. Smatrajte je softverskom umjetnošću. Ako vam se ne sviđa, smatrajte je softverskom satirom", poručio je autor.

Projekt je besplatno dostupan na GitHubu, a moguće ga je preuzeti i s autorovih stranica. Aplikacija je dostupna za macOS (za Intelove ili Appleove procesore), Windowse te Linux (RPM ili Debian).