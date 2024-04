Microsoft Teams više se nigdje u svijetu neće isporučivati unutar paketa Office

Krajem kolovoza prošle godine, Microsoft je bio prisiljen povući značajan potez – zbog istrage Europske komisije uklonili su svoju aplikaciju za rad na daljinu i videokonferencije Teams iz uredskog paketa aplikacija Office 365 i Microsoft 365. Time su izbjegli daljnja postupanja i ispitivanja, vezana uz moguće iskorištavanje dominantnog tržišnog položaja u području poslovnog softvera i ograničavanja konkurenciju u polju komunikacije i suradnje na daljinu.

U ponudi zasebno

Sada, sedam mjeseci nakon toga, Microsoft iz paketa Office 365 i Microsoft 365 izbacuje Teamse i na globalnoj razini. Teamsi su se tamo nalazili od 2017. godine, kao besplatni dodataka uredskom paketu, pa kasnije i zamjena za Skype for Business. Na popularnosti su dobili u vrijeme pandemije, kao i slični alati ostalih proizvođača, no to je dovelo i do sumnji u monopolističko ponašanje.

"Kako bismo osigurali jasnoću za naše klijente, proširujemo korake koje smo poduzeli prošle godine za razdvajanje Teamsa od M365 i O365 u Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj, na klijente širom svijeta", potvrđeno je iz Microsofta za Reuters. Tim potezom također se odgovara i na zahtjeve Europske komisije, pogotovo kada je riječ o multinacionalnim kompanijama, koje sada imaju lakši izbor komunikacijskih alata u svim dijelovima svijeta gdje posluju.

Postojećim klijentima je s početkom travnja ostavljen izbor: mogu nastaviti s dosadašnjim pretplatama ili pak prijeći na neki od novih paketa. Novi poslovni korisnici dobit će samo novu ponudu, koja uključuje uredske aplikacije, dok će Teams biti dostupan zasebno, po cijeni od oko 5,25 dolara mjesečno po korisniku (što, dakako, ovisi o tržištima i tečaju).