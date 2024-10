Microsoft Word briše, umjesto da pohranjuje dokumente? Postoji rješenje

Korisnici sveprisutnog uredskog paketa aplikacije Microsoft 365 primijetili su da im aplikacija Word ponekad ne pohranjuje datoteke, u kojima su načinili izmjene, već ih bez potrebe ili obavijesti korisniku – izbriše s diska. Trenutačno je problem primijećen u verziji Worda 2409, build 18025.20104, a događa se u slučajevima kad korisnik želi zatvoriti dokument, a aplikacija mu ponudi opcije pohrane ili zanemarivanja novonastalih promjena.

Oprez pri pohrani

U slučaju kad se unutar tog prozora odabere "Save", s ciljem lokalne pohrane, ponekad se dokument izgubi. U pravilu je to rezultat činjenice da se u nazivu dokumenta nalazi znak "#" ili da dokumenti imaju nastavak ispisan velikim slovima (.RTF, .DOCX i slično). Takav splet okolnosti rezultirat će brisanjem dokumenta, što je poprilično ozbiljna posljedica manjeg softverskog propusta.

Skočni prozor koji ponekad ne posluša naredbu

Iz Microsofta su priznali da problem postoji i najavili zakrpu, kao i privremeno rješenje za one koji su primijetili da im dokumenti na opisani način nestaju. Kao prvo, nestali se dokumenti često nađu u Recycle Binu, pa ih se odande može lako oporaviti. Nadalje, problem se ne pojavljuje ako se dokument sprema "ručno", već samo kad to čini Word kroz skočni prozor pri izlasku iz aplikacije.

Korisnici zahvaćeni opisanim problemom mogu se dodatno osigurati i uključivanjem opcije "Don’t show the Backstage when opening or saving files with keyboard shortcut", u izborniku File/Options/Save, poručili su iz Microsofta.