Najstariji smartphone koji će imati podršku za iOS 13 mogao bi biti iPhone 7

Trenutačna inačica iOS-a, iOS 12 dolazi s ograničenom podrškom za Apple iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod Touch (šesta generacija), iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air i iPad Air 2. Puna podrška osigurana je za sve iPhone počevši od modela iPhone 6s i iPhone 6s Plus te novijih, kao i svih iPada od modela iz 2017. godine te svih iPad Pro modela.

Prema pisanju izraelske internetske stranice The Verifier iOS 13 neće podržavati Appleove uređaje koji su se na tržištu pojavili prije 2016. godine. To bi značilo da iOS 13 ne bi trebali dobiti iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s i iPhone 6s Plus. Što se tiče iPad serije, nadogradnju ne bi trebali dobiti iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air i iPad Air 2.

Nakon nekog vremena originalni članak na spomenutoj je izraelskoj stranici modificiran te se sad spominje kako bi nadogradnju na iOS 13 ipak mogli dobiti iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE i iPhone mini 4. Više informacija o uređajima koji će dobiti nadogradnju na iOS 13 bit će poznato nakon ovogodišnjeg WWDC-a na ljeto ove godine.