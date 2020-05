Office za mobilne uređaje

O produktivnosti na pametnim telefonima i tablet uređajima često se razgovara, a upravo je na tu produktivnost nerijetko stavljen naglasak u reklamama za najnovije pametne uređaje. Ipak, upravo je to ono s čime današnji smartfoni pa i tableti, muku muče. Svatko tko je iole ozbiljnije pokušao raditi na svojem pametnom telefonu dobro zna koliko to može biti frustrirajuće iskustvo; istodobni rad u više dokumenata gotovo je prava noćna mora, ikakvo ozbiljnije pisanje dokumenata ili jedva nešto napredniji rad s proračunskim tablicama čak će i one s najdebljim živcima natjerati da u agoniji počnu čupati kosu i naprosto odustanu od svega. Međutim, stvari se kreću nabolje.

Mobilna inačica Officea posebno se dobro snalazi u okruženjima kao što je to Samsungov DeX koji pokušavaju iskustvo rada na stolnim računalima prenijeti na tablete

Ako se na pametne uređaje priključe tipkovnica i miš, oni se lako mogu transformirati u uređaje koji će ponuditi iskustvo rada koje postaje vrlo blizu onoga što nudi računalo. Štoviše, neki proizvođači na svojim pametnim uređajima omogućuju uključivanje posebnog modaliteta koje je, prema izgledu, najsličnije klasičnom računalnom desktopu, a potiče se da se uz poseban adapter uređaji spoje na TV ili monitor zajedno s priključenom tipkovnicom i mišem, i u tren oka tablet ili pametni telefon transformirat će se u svojevrsno portabilno računalo. Dobar primjer takvoga sučelja je Samsung DeX, koji je dostupan na flagship uređajima iz Samsungova portfelja.

No, kako bi se pametni telefon mogao tako koristiti, potrebno je imati i odgovarajuće aplikacije, a što može biti bolje od mobilne inačice Officea? Donedavno su se one tri temeljne aplikacije iz paketa Office, koje su svima dobro poznate, morale zasebno instalirati, jednu po jednu. No, već je u prosincu prošle godine Microsoft učinio dostupnom javnu betu nove inačice Officea za mobilne uređaje koja je objedinila Word, Excel i PowerPoint u jednu aplikaciju. Osim toga, ta aplikacija nudi i neke druge prilično zanimljive značajke, zahvaljujući kojima bi vrlo lako mogla postati okosnicom rada na pametnom telefonu, a kada se tome doda sve ono što je najavljeno da će biti dodano u budućim nadogradnjama, teško će joj biti odoljeti. Osim, dakako, ako se koristi tablet. Ta unificirana varijanta, nažalost, još nije optimizirana za tablet uređaje, i to joj je, barem zasad, jedna od ključnih mana. S druge strane, dostupna je i za Android i za iOS, a podrška za tablete najavljena je na odobravanje mnogih koji tablete koriste kao svojevrsne zamjene za prijenosna računala.

Sve pod jednim krovom

Početni zaslon središnje je mjesto od kuda se dolazi do nedavno pregledavanih dokumenata, ali i od kuda se pokreću ugrađene mogućnosti

Nakon javne bete, u veljači ove godine Microsoft je učinio dostupnom punu inačicu unificirane aplikacije Office za mobilne uređaje, koju sada svi mogu koristiti, no s jednom napomenom. Svi mogu besplatno koristiti mobilnu inačicu Officea, ali je osnovno uređivanje dokumenata besplatno samo na uređajima veličine zaslona do 10,1 inča. Za uređaje s većim zaslonom, potrebno je imati pretplatu na Office 365. Isto tako, za korištenje hrpice dodatnih značajki unutar Worda, Excela i PowerPointa, potrebna je odgovarajuća pretplata na Office 365. Točan popis za koje je mogućnosti potrebno imati pretplatu, lako je pronaći na službenim Microsoftovim web-stranicama.

Uz Word, Excel i PowerPoint, unificirana inačica Officea objedinjuje i Microsoft Lens, kao i Notes, a jednom kada se instalira, bez daljnje je odgode moguće s pametnog telefona ukloniti iste individualne aplikacije jer je ova unificirana zamišljena da ih u potpunosti zamijeni i, pritom, život svima učini daleko lakšim. Ako ni zbog čega drugoga, onda već zbog činjenice da je lakše prebacivati se između različitih dokumenata unutar iste aplikacije. Dakako, uza sve to, uputno je imati i Microsoftov račun i s njime se prijaviti. No, kakav je dojam rada s unificiranim Officeom? Moramo priznati, prilično dobar, premda je potrebno određeno vrijeme za navikavanje i pri svemu tome treba uzeti u obzir činjenicu da je produktivnost na pametnim telefonima vrlo individualna i jako ovisi o tome što se točno mora raditi.

Sve počinje klasičnom instalacijom aplikacije iz službene trgovine, a pri prvom pokretanju, prikazat će se vrlo kratki pregled nekih temeljnih mogućnosti unificiranog Officea. Naravno, nakon toga je potrebno dati tipičan set privola ili odustati od nekih (nećemo ulaziti u to koliko Microsoft podataka crpi dok se koriste njegove aplikacije), a bez obzira na to što se jasno daje do znanja da bi se trebao dodati Microsoftov račun kako bi se lakše dolazilo do svojih bilježaka, multimedijskih datoteka i dokumenata, to se može preskočiti. No, ako se to ne učini, onda će središnji dio aplikacije, gdje bi se inače prikazivali nedavno korišteni dokumenti i bilješke, biti prazan.

Word, Excel i PowerPoint okosnica su unificirane inačice Officea za mobilne uređaje i zapravo će zamijeniti dosadašnje individualne aplikacije no mobilna inačica ima i neke specifične mogućnosti kao što je dijeljenje datoteka čime je omogućeno dijeljenje između računala i mobilnog uređaja (maksimalna veličina datoteke je 10 MB), ali i između mobilnih uređaja koji se nalaze u blizini kao i Konverzija dokumenata u PDF-u u Wordove dokumente...

Sučelje aplikacije je vrlo pojednostavljeno. Donjim dijelom dominiraju tri gumba: Home, kojim će se uvijek vratiti na početnu stranicu aplikacije, veliki plus, kojim se aktiviraju tri dodatna gumba za kreiranje bilježaka (ovo ne treba miješati s Microsoftovim Noteom, već je riječ o mobilnoj varijanti Sticky Notesa), aktiviranje ugrađenog Microsoft Lensa te stvaranje novih dokumenata (Word, Excel i PowerPoint) te gumb kojim se dolazi do akcija, posebnog i vrlo korisnog segmenta koji nudi neke zanimljive mogućnosti.

Uredska trijada

Čim se otvori neki dokument, moguće ga je početi uređivati, ali je za to potrebno kliknuti na malenu ikonu olovke koja se nalazi na vrhu. Izbornik s tri točkice, prije nego što se aktivira modalitet za uređivanje dokumenata, krije opcije za pretraživanje, ispis na pisač te snimanje dokumenta pod drugim nazivom. Jednom kada se aktivira modalitet uređivanja, na donjoj će se strani pojaviti zaslonska tipkovnica, iznad koje će se nalaziti traka s nekim osnovnim i tipičnim alatima, koja će se razlikovati, ovisno o tome o kojoj je vrsti dokumenta riječ. Primjerice, ako je otvoren Wordov dokument, tu su osnovni alati za stiliziranje teksta, a ako se klikne na strelicu uperenu prema gore u samom desnom dijelu te trake, prikazat će se dodatni alati.

Dojam rada s dokumentima nije pretjerano loš, ali ako se radi na pametnim telefonima i izravno na zaslonu, ne treba očekivati da će rad biti posve ugodan i teći bez frustracija. Pisanje teksta solidno je riješeno, a može se koristiti i Googleova tipkovnica pa je tekst moguće diktirati i na hrvatskom jeziku (diktiranje teksta je jedna od opcija koju Microsoft namjerava uvesti u budućim inkarnacijama mobilnog Officea), popunjavanje ćelija u proračunskim tablicama čak je i prilično solidno riješeno; samo se dvaput dodirne ćelija u koju se želi unijeti tekst. Ipak, upisivanje formula daleko je elegantnije osmišljeno zato što će se otvoriti zaseban prikaz na zaslonu, namijenjen samo radu s formulama.

Uz lokalnu pohranu, do dokumenata je moguće dolaziti koristeći i druge oblačne servise za pohranu datoteka, a zgodno je i to što su tu predlošci kao i integracija Lensa čime se dobivaju praktične mogućnosti kao što je skeniranje dokumenata s podrškom za OCR (radi i za hrvatski jezik)

Međutim, jedna od ključnih prednosti unificiranog Officea jest činjenica da integrira Office Lens, inače odlične aplikacije namijenjene skeniranju dokumenata i ploča za pisanje koje se obično može naći u tipičnim konferencijskim sobama. Primjerice, ako se na početnoj stranici klikne veliki plus i zatim se odabere stavka Documents, na izbor će se dobiti mogućnost kreiranje dokumenata iz slavne trijade. No, što se tiče Worda i Excela, moguće je izabrati stavke Scan text i Scan table. Obje će mogućnosti zapravo aktivirati integrirani Lens i omogućiti da se skenira neki dokument koji će onda uz pomoć OCR-a biti konvertiran u Wordov dokument ili u Excelovu proračunsku tablicu.

Doduše, ne treba očekivati čuda, ali ne može se ne reći da Lens svoj posao odrađuje korektno. Ispisani dokument na pisaču na hrvatskom jeziku uredno je prepoznao, i gotovo u tren oka prebacio u Wordov dokument spreman da ga se dalje uređuje. Lens se može koristiti i izravno, i to tako da se na glavnom zaslonu klikne na veliki plus, odabere se opcija Lens, naznači je li riječ o dokumentu, fotografiji ili ploči za pisanje, i zatim se aktivira fotografiranje. Jednom kada je slika spremna, valja kliknuti na Done, a zatim pod stavkom File Type, koji se nalazi u samom lijevom donjem dijelu zaslona, birati između izlaznog formata; hoće li to biti slika, Wordov dokument ili PDF. Ukratko, ovom se značajkom vrlo elegantno može skenirati dokument, prebaciti ga u PDF ili Word te, ako se napravi potonje, nastaviti ga uređivati. Konačno, dokumente je moguće početi i stvarati na temelju dostupnih predložaka, što uvelike olakšava tipični radni scenarij. No, unificirani mobilni Office krije još blagodati.

Akcije koje zlata vrijede

Pod stavkom Akcije pronaći će se čitav niz zanimljivih stvarčica, a osim što je moguće prenositi datoteke, tu je i mogućnost rada s dokumentima u PDF-u, kao i ugrađeno skeniranje

Ako se klikne na gumb Actions na glavnome zaslonu, dobit će se na raspolaganje i niz dodatnih mogućnosti. Tako je tu mogućnost prijenosa datoteka između računala i pametnog telefona (veličina datoteke ne može biti veća od 10 MB), kao i izravno dijeljenje datoteka između pametnih uređaja koji se nalaze u blizini. Obje je stvarčice prilično jednostavno koristiti te rade prilično dobro, premda povremeno zna biti manjih problema. Osim toga, tu su i već poznate opcije koje koriste Lens za skeniranje dokumenata u Word ili Excel korištenjem kamere ugrađene u pametni telefon.

Unificirani Office za mobilne uređaje zna raditi i s dokumentima u PDF-u, a osim što ih je moguće pregledavati, slike i dokumente moguće je prebacivati u PDF te je dokumente u PDF-u moguće i potpisivati tako da se doda faksimil svojeg potpisa; otvori se PDF dokument, tapne se tamo gdje se želi dodati potpis, i zatim se potpiše prstom po zaslonu. Ne može jednostavnije. Naravno, za one koje to muči, mobilni Office omogućuje i prebacivanje dokumenata u PDF-u u Word. No, kao i kod aplikacija kojima je jedina namjena upravo takva konverzija, ne treba očekivati čuda, iako mobilni Office ugodno iznenađuje. Konačno, od akcija tu je još mogućnost skeniranja QR kôdova, čiji će se sadržaj prebaciti u ljepljivu bilješku.

Sve u svemu, Microsoft je unificiranom inačicom Officea za mobilne uređaje odradio prilično dobar posao, a kako se čini, i prema najavama, u novim će inačicama biti još bolja. Uz već spomenutu mogućnost diktiranja teksta, bit će omogućeno jednostavnije kreiranje prezentacija, tako da se upišu samo ključne točke, od čega će onda automatski biti napravljeni slajdovi. Excel će dobiti mogućnost pregleda sadržaja u karticama; umjesto da se u Excelu prikazuje čitavi red, sav će sadržaj jednoga reda biti prikazan u karticama čiji će sadržaj biti moguće uređivati. Premda se to možda čini neintuitivnim, u praksi bi itekako moglo biti korisno. Dakle, svi oni koji na svojim pametnim telefonima još uvijek imaju zasebne aplikacije Word, Excel i PowerPoint, slobodno neka požure u službene trgovine aplikacijama i instaliraju unificiranu inačicu Officea.