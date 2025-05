VPN Secure otkazao pretplatnicima "doživotne" pretplate

Iako su prije nekoliko godina mnogi kod njih kupili doživotnu pretplatu po fiksnoj cijeni, s promjenom vlasnika kompanije došlo je do zaokreta u poslovnoj politici, pa je to "doživotno" ipak došlo svome kraju

Kompanija VPN Secure, nešto manje razvikani pružatelj usluga virtualnih kriptiranih privatnih mreža, ovih je dana na meti nezadovoljstva svojih korisnika. Proteklih godina oni su, naime, bili nudili doživotne pretplate, u kojima je po fiksnoj jednokratnoj cijeni korisnicima bilo omogućeno trajno korištenje usluga poput blokiranja oglasa, tuneliranja internetskog prometa kroz 40-ak zemalja, enkripcijske zaštite na računalima i mobitelima – sve, otprilike, što jedan VPN i treba ponuditi.

Život ide dalje, doživotna pretplata ne

Međutim, ovih dana vlasnike je tog "doživotnog" pretplatničkog paketa iznenadila obavijest, kojom im je stavljeno do znanja da – iako su živi – njihova "doživotna" pretplata dolazi svojem kraju.

VPN Secure to objašnjava neodrživošću poslovnog modela za taj tip pretplate, ali i promjenom u vlasništvu. Naime, kompanija je prodana aktualnim vlasnicima 2023. godine, a akvizicija je uključivala imovinu, brend, infrastrukturu i tehnologiju, ali ne i ugovore, plaćanja i slične ugovorne obveze prema korisnicima. Tijekom kupoprodaje, tvrde sadašnji vlasnici, nitko im nije bio niti spomenuo brojne doživotne pretplate prodavane od 2015. do 2017. godine, za što se kasnije ispostavilo da je velik financijski teret za tvrtku.

Unatoč tomu, novi vlasnici su dvije godine takvim pretplatnicima nastavili pružati usluge, praktički uz gubitak, no sada to više nisu u stanju činiti. Kažu da su imali izbor – ili ugasiti tvrtku ili prebaciti "doživotne" pretplatnike na neki od aktualnih modela. Očekivano, to je izazvalo ogroman revolt među korisnicima, koji su mislili da uslugu imaju "zauvijek", a sada bi je morali plaćati 19 dolara na godinu (uz poseban popust namijenjen samo njima).

Pretplatnici su odmah zatrpali kompaniju porukama u kojima negoduju protiv takve odluke, iznimno oštrim negativnim recenzijama i, očekivano, otkazivanjem pretplata. VPN Secure na to, pak, ne reagira, već ističe da je donošenje odluke o otkazivanju trajnih pretplata bilo jedini mogući izlaz, da oni nikad nisu niti će (pod ovim vodstvom) nuditi takve pakete te da nastavljaju s poboljšanjem svojih usluga. Na oporavku reputacije će, očito, imati puno posla…