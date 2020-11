ADATA SE770G - brz, prijenosan i s RGB-om

ADATA Technology predstavila je novi prijenosni SSD – SE770G. Jedna od posebnosti ovog modela je svakako noviji, zabavniji, dizajn. Naime, umjesto dosadnih ravnih linija ili izbočenja, ADATA je gornju površinu kućišta prekrila prostranom pločom s RGB osvjetljenjem i kockastim uzorkom.

SPECIFIKACIJE Proizvođač ADATA Model SE770G Kapacitet 512 GB/1 TB Sučelje USB 3.2 Gen 2 Masa 136 g (bez kabela) Kompatibilnost Windows, Mac OS X, Linux i Android RGB DA

No to nije i jedina odlika po kojoj se SSD SE770G izdvaja u odnosu na konkurenciju. Izdvaja se i po visokim performansama, odnosno po velikoj brzini čitanja i zapisivanja podataka. Kupcima su na raspolaganju dva modela s podatkovnim prostorom od 512 GB i 1 TB. ADATA-in SE770G postojeće podatke čita brzinom do 1.000 MB/s, a nove zapisuje brzinom od 800 MB/s. U usporedbi s mehaničkim prijenosnim diskovima SE770G je brži i do 12,5 puta. Zahvaljujući tome video datoteku veličine 10 GB (4K razlučivost) može prenijeti unutar 20 sekundi.

Shodno navedenom, osim za prijenos podataka može se koristiti i kao dodatni podatkovni prostor za igraće konzole budući će se naslovi učitavati znatno brže nego što bi to bio slučaj s mehaničkim diskom. ADATA SE770G koristi USB 3.2 Gen 2 sučelje i s podržanim uređajima se spaja putem USB Type-C kabela. Kako bi SE770G bio kompatibilan sa što većim brojem uređaja proizvođač uz SSD isporučuje i dva USB kabela – Type-C/Type-C i Type-C/Type-A.

Dimenzije uređaja su 99,5 x 57,5 x 18 milimetara, a masa 136 grama. ADATA na svojim internetskim stranicama navodi kako su službeno podržani uređaji s Windowsima 8, 8.1 i 10, Mac OS X 10.6 i noviji, te Linux distribucije temeljene na Kernelu 2.6 ili novijem te uređaji s Androidom 5.0 ili novijim.