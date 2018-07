BarraCuda SSD do 2 TB

Seagate je u svoju ponudu dodao i nove SATA SSD-ove koje je namijenio potrošačkom sektoru. Novu BarraCuda SSD seriju čine 2,5-inčni modeli kapaciteta od 250 GB do 2 TB.

Seagate za sada o ugrađenom kontroleru i vrsti memorije na koju će se pohranjivati podacima šuti kao zaliven. No, otkrio je dio specifikacija vezano uz maksimalno moguće brzine zapisivanja i čitanja podataka.

One, su rangu sa SATA SSD-ovima ostalih proizvođača. Seagateovi BarraCuda SSD-ovi prethodno zapisane podatke čitaju brzinom do 540 MB/s, a nove zapisuju brzinom do 520 MB/s. Budući da unutar serije nema kapacitetom manjih modela za očekivati je kako se navedene brzine odnose na cijelu seriju.

Kako u svojim službenim materijalima navode BarraCuda SSD-ovi zamišljeni su za ugradnju u desktop i all-in-one konfiguracije, prijenosna računala te kućne servere. Što se izdržljivosti tiče, SSD-ovima je MTBF vrijeme procijenjeno na 1,8 milijuna radnih sati. Seagate je cijelu seriju pokrio i petogodišnjim jamstvom.

Najmanji model u seriji (250 GB) stoji 74,99 USD. Za 500-gigabajtni model bit će potrebno izdvojiti 119,99 USD, a za terabajtni 229,99 USD. Kapacitetom najveća BarraCuda stoji 499,99 USD. Prema dostupnim podacima BarraCuda SSD-ovi će najprije jedno kraće vrijeme biti ekskluzivno prodavani putem Amazona, a tijekom rujna će stići i u ostale trgovine.