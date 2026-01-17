Vrhunski SSD M.2 diskovi već vrijede više od zlata

Potaknute krizom na tržištu memorije, cijene vrhunskih NVMe SSD diskova toliko su porasle da modeli od osam terabajta, pa čak i neki od četiri terabajta, sada vrijede više od zlata, gram za gram

Ako ste se ikada pitali jesu li SSD diskovi, gram za gram, vrjedniji od zlata, odgovor je, prilično nevjerojatno, potvrdan. Barem kada je riječ o vrhunskim modelima velikog kapaciteta koji se trenutno nalaze na tržištu.

Kako izvještava TechRadar, koji se poziva na detaljnu analizu sestrinske stranice Tom's Hardware, na Redditu se razvila rasprava o ovoj temi. To ih je potaknulo da naprave konkretnu usporedbu omjera cijene i težine 24-karatnog zlata u odnosu na određene modele NVMe SSD diskova. Riječ je, naravno, o kompaktnim SSD diskovima u formatu pločice koji se spajaju izravno na matičnu ploču putem M.2 utora.

Kako bi došli do zaključka, analitičari su prikupili podatke o cijenama više od stotinu SSD diskova s velikih američkih maloprodajnih stranica. U obzir su uzeti samo PCIe 4 ili 5 modeli kapaciteta od najmanje četiri terabajta koji su trenutno bili na zalihi. Važno je napomenuti da su u analizu uključeni isključivo potrošački modeli, dok su skupi poslovni (enterprise) diskovi izostavljeni jer bi njihove dodatne značajke i znatno više cijene narušile ukupnu računicu. Također, iz usporedbe su izostavljeni svi modeli s hladnjacima (heatsink) jer oni značajno povećavaju ukupnu masu diska, koja je za modele od četiri terabajta u prosjeku iznosila oko osam grama, a za modele od osam terabajta neznatno više, oko 8.2 grama.

Kod modela od osam terabajta, utvrđeno je da prosječna cijena u uzorku iznosi 1.476 USD. Usporedbe radi, cijena 8.2 grama zlata u trenutku izrade analize iznosila je oko 1.200 USD, temeljeno na cijeni od 148 USD po gramu. Dakle, ovi vrhunski SSD diskovi doslovno vrijede više od svoje težine u zlatu. Što se tiče modela od četiri terabajta, oni u prosjeku još nisu dosegli tu razinu, ali nekoliko najskupljih modela već je premašilo cijenu ekvivalentne težine u zlatu.

Cijene prate trend RAM-a

Tržište pohrane podataka, nažalost, slijedi stope tržišta RAM memorije. Iako cijene SSD diskova još nisu skočile toliko drastično kao cijene sistemske memorije, situacija je već postala prilično ozbiljna. Grafikon cijena 4 TB NVMe diskova, preuzet s platforme PC PartPicker, jasno pokazuje da su cijene značajno porasle tijekom prosinca, s još oštrijim skokom u prvoj polovici siječnja. Upravo je taj trend i doveo do ove neobične usporedbe s cijenom zlata, a situacija je još gora s bržim modelima od osam terabajta.

Kamo nas ovo vodi? Nije pretjerano kontroverzno sugerirati da je jedini smjer daljnji rast cijena. Pitanje je samo kojom putanjom i koliko strmom.