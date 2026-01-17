Vrhunski SSD M.2 diskovi već vrijede više od zlata

Potaknute krizom na tržištu memorije, cijene vrhunskih NVMe SSD diskova toliko su porasle da modeli od osam terabajta, pa čak i neki od četiri terabajta, sada vrijede više od zlata, gram za gram

Bug.hr subota, 17. siječnja 2026. u 00:04

Ako ste se ikada pitali jesu li SSD diskovi, gram za gram, vrjedniji od zlata, odgovor je, prilično nevjerojatno, potvrdan. Barem kada je riječ o vrhunskim modelima velikog kapaciteta koji se trenutno nalaze na tržištu.

Kako izvještava TechRadar, koji se poziva na detaljnu analizu sestrinske stranice Tom's Hardware, na Redditu se razvila rasprava o ovoj temi. To ih je potaknulo da naprave konkretnu usporedbu omjera cijene i težine 24-karatnog zlata u odnosu na određene modele NVMe SSD diskova. Riječ je, naravno, o kompaktnim SSD diskovima u formatu pločice koji se spajaju izravno na matičnu ploču putem M.2 utora.

Kako bi došli do zaključka, analitičari su prikupili podatke o cijenama više od stotinu SSD diskova s velikih američkih maloprodajnih stranica. U obzir su uzeti samo PCIe 4 ili 5 modeli kapaciteta od najmanje četiri terabajta koji su trenutno bili na zalihi. Važno je napomenuti da su u analizu uključeni isključivo potrošački modeli, dok su skupi poslovni (enterprise) diskovi izostavljeni jer bi njihove dodatne značajke i znatno više cijene narušile ukupnu računicu. Također, iz usporedbe su izostavljeni svi modeli s hladnjacima (heatsink) jer oni značajno povećavaju ukupnu masu diska, koja je za modele od četiri terabajta u prosjeku iznosila oko osam grama, a za modele od osam terabajta neznatno više, oko 8.2 grama.

Kod modela od osam terabajta, utvrđeno je da prosječna cijena u uzorku iznosi 1.476 USD. Usporedbe radi, cijena 8.2 grama zlata u trenutku izrade analize iznosila je oko 1.200 USD, temeljeno na cijeni od 148 USD po gramu. Dakle, ovi vrhunski SSD diskovi doslovno vrijede više od svoje težine u zlatu. Što se tiče modela od četiri terabajta, oni u prosjeku još nisu dosegli tu razinu, ali nekoliko najskupljih modela već je premašilo cijenu ekvivalentne težine u zlatu.

Cijene prate trend RAM-a

Tržište pohrane podataka, nažalost, slijedi stope tržišta RAM memorije. Iako cijene SSD diskova još nisu skočile toliko drastično kao cijene sistemske memorije, situacija je već postala prilično ozbiljna. Grafikon cijena 4 TB NVMe diskova, preuzet s platforme PC PartPicker, jasno pokazuje da su cijene značajno porasle tijekom prosinca, s još oštrijim skokom u prvoj polovici siječnja. Upravo je taj trend i doveo do ove neobične usporedbe s cijenom zlata, a situacija je još gora s bržim modelima od osam terabajta.

Kamo nas ovo vodi? Nije pretjerano kontroverzno sugerirati da je jedini smjer daljnji rast cijena. Pitanje je samo kojom putanjom i koliko strmom.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi