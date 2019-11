Biostar predstavio svoj najbrži NVMe SSD do sada - M700

Biostar je predstavio novu seriju NVMe SSD-ova – M700. Novu seriju čine tri modela – od 256 GB, 512 GB i 1 TB, kako kažu to su njihovi najbrži SSD-ovi do sada

Biostar M700 temelji se na PCIe Gen3 x4 sučelju te zadovoljava sve specifikacije NVMe 1.3 standarda. Napomenimo i kako je podržana AES256 enkripcija te End-to-End zaštita podataka. Za pohranu podataka koristi se 3D TLC NAND memorija, kontroler je SM2263XT (Silicon Motion), a performanse serije ovise kao i uvijek o kapacitetu SSD-a.

Najslabije performanse ima SSD najmanjeg kapaciteta, to je u ovom slučaju model od 256 GB. Brzina čitanja kod ovog modela iznosi do 1.850 MB/s, a brzina zapisivanja je gotovo upola manja – do 950 MB/s. Kad je u pitanju 1 TB model, performanse su mu daleko veće – do 2.000 MB/s prilikom čitanja te do 1.650 MB/s prilikom zapisivanja podataka.

Srednji model, M700 od 512 GB tek je neznatno sporiji od terabajtnog modela, i to samo prilikom zapisivanja podataka, što čini brzinom do 1.600 MB/s. Proizvođač na službenim stranicama navodi kako serija M700 podržava operacijske sustave Windows, Mac i Linux te rad u okruženjima od 0 do +70 stupnjeva Celzijusa. Detaljnije specifikacije dostupne su na gornjim poveznicama.