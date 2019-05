Bolt B75 dobio i svoju Pro inačicu

Kojih godinu dana nakon Bolt B75 modela, stiže i novi profesionalniji Bolt B75 Pro SSD. I dalje je riječ o prijenosnom SSD-u koji stilski oponaša stari njemački zrakoplov Junkers F.13, no navedeni je dobio određena poboljšanja, novu boju kućišta, te bržu i kapacitetniju NAND memoriju.

Podsjetimo, originalni Bolt B75 iz 2018. godine stigao je u kućištu boje aluminija, istoj onoj koju je imao i original – njemački transportni zrakoplov Junkers F.13. No, za profesionalnu inačicu proizvođač je odabrao crnu boju kućišta dok u stilsku izvedbu nije dirao. Kućište je zbog specifičnog dizajna s izbočenim linijama i dalje otporno na udarce, grebanje i padove s visine do 1,2 metara.

Izuzev druge boje, najveće promjene dogodile su unutar kućišta – Bolt B75 Pro moći će se nabaviti u većim kapacitetima nego što je top slučaj s Boltom B75. Silicon Power tako je uz 256 GB i 512 GB modele uveo i dva nova – od 1 TB i 2 TB.

Novi Pro model je ujedno i nešto brži od običnog, podatke čita brzinom do 520 MB/s, a nove zapisuje brzinom do 420 MB/s. Bolt B75 Pro dobio je i novije, brže sučelje – USB 3.1 Gen2 koje je u mogućnosti prenositi podatke brzinom do 10 Gbps.

Dimenzije uređaja su 124,4 x 81,9 x 12,2 milimetara, a masa ovisno o modelu između 68 i 85 grama. Od podržanih operativnih sustava proizvođač navodi Windowse (XP i noviji), Mac OS (10.3.x i noviji) te Linux (2.6.x i noviji), iOS i Android. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.