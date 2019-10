Cardea Zero Z440 - munjevito brz SSD za X570 platformu

TeamGroup je predstavio novi M.2 SSD – Cardea Zero Z440. Riječ je o SSD-u koji je posebno osmišljen za X570 platformu i AMD-ove Ryzen procesore iz serije 3000.

Cardea Zero Z440 temelji se na Phisonovom PS5016-E16 kontroleru, sučelju PCIe Gen4 x4 i podržava NVMe 1.3 specifikacije što mu omogućuje velike brzine prilikom čitanja i zapisivanja podataka. Proizvođač navodi kako nove podatke zapisuje brzinom do 4.400 MB/s, a dok postojeće čita brzinama do 5.000 MB/s.

Na službenim stranicama proizvođač navodi kako je Cardea Zero Z440 od SATA SSD-ova brži deset, a od M.2 PCIe Gen3 x4 SSD-ova gotovo 1,65 puta. Zbog povećanih performansi SSD-u je potrebno i bolje hlađenje od običnog metalnog hladnjaka, a kakav se često nalazi na drugim SSD-ovima.

TeamGroup je stoga osmislio i patentirao posebni hladnjak, točnije foliju od grafena i bakra čija debljina ne prelazi 1 milimetar, a koja uspješno drži temperaturu pod kontrolom. Proizvođač navodi kako folija može smanjiti temperaturu sa 61,5 stupnjeva na 56,5 stupnjeva Celzijusa.

Cardea Zero Z440 dolazi u samo dva kapaciteta – od 1 TB i 2 TB. Podatci se zapisuju na 3D TLC NAND memoriju. Osim što je brz, Cardea Zero Z440 SSD je i izdržljiv – 1 TB model može zapisati do 1.800 TB podataka, a 2 TB do 3.600 TB. MTBF vrijeme je kod oba modela procijenjeno na 1,7 milijuna radnih sati.

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Preporučena cijena za 1 TB model je 249 USD, a za 2 TB model 499 USD.