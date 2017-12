Crucial predstavio terabajtni MX500 SSD

Crucial je predstavio novu seriju SSD-ova – MX500 koju čine 2,5-inčni SATA i M.2 (2280) modeli kapaciteta od 250 GB do 2 TB

Crucial je najavio novu seriju 2,5-inčnih SATA i M.2 (2280) SSD-ova – MX500. novu seriju činit će četiri modela u kapacitetima od 250 GB, 500 GB, 1 TB i 2 TB.

U prodaju je najprije pušten terabajtni model po cijeni od oko 260 USD, dok će ostala tri službeno postati dostupni od 9. siječnja 2018. godine. Serija MX500 temelji se na Micronovoj 64-slojnoj 3D TLC NAND memoriji i Silicon Motionovom kontroleru SM2258.

Zahvaljujući tome, sva četiri modela odlikuju se istom brzinom zapisivanja (do 560 MB/s) i čitanja (do 510 MB/s) podataka. Terabajtni model prema navodima proizvođača izdržat će do 360 punih prepisivanja (TBW 360 TB).

Ostala tri modela moći će zapisati između 100 TB i 700 TB podataka prije nego njihova memorija postane isključivo read-only. Svi modeli imaju 256-bitnu AES hardversku enkripciju i petogodišnju garanciju.

Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.