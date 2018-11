Kingmaxov podatkovni Zeus

Kingmax je predstavio najnovijeg člana obitelji Zeus. Riječ je o M.2 SSD-u naziva PX3480 koji se temelji na PCIe NVMe (Gen 3x4) sučelju i koji je namijenjen kako gejmerima tako i računalnim entuzijastima.

Kao što je bio i slučaj s rujanskim modelom (PJ3280) proizvođač je i ovog puta pripremio tri modela, no, većih kapaciteta – 256 GB, 512 GB i 1 TB. Svi modeli podatke pohranjuju na 3D NAND memoriju, a radi boljih performansi Kingmax je dodao SLC i DRAM cache, a za zaštitu od gubitka podataka i Advanced LDPC ECC Engine.

Najslabije performanse ima takozvani početni model – kapaciteta 256 GB. Podatke čita brzinom do 3.000 MB/s, a nove zapisuje brzinom do 1.000 MB/s. Zlatnu sredinu čini 512-gigabajtni model koji podatke čita brzinama do 3.400 MB/s, a nove podatke zapisuje brzinama do 1.950 MB/s. TOP model unutar linije je svakako terabajtni model. Brzina čitanja podataka je ista kao i kod 512.gigabajtnog modela, no zato je brzina zapisivanja znatno veća – do okruglih 3.000 MB/s.

Dimenzije uređaja su standardne – 22 x 80 milimetara, a težina 10 grama. Proizvođač procjenjuje kako bi SSD bez problema trebao izdržati do dva milijuna radnih sati. Stoga, nudi i trogodišnju garanciju. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača.