Kingston DC1000M, U.2 NVMe SSD-ovi za podatkovne centre

Početkom godine Kingston je predstavio seriju DC1000B M.2 SSD-ova čija je zadaća što brže pokretanje servera. Zbog manjeg kapaciteta (do 480 GB) navedena serija ne može poslužiti za bilo kakav ozbiljniji smještaj podataka. No zato nova DC1000M serija može.

Unutar navedene serije nalaze se četiri modela čiji kapaciteti iznose 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB i 7,68 TB. Svi modeli dolaze u 2,5-inčnom U.2 formatu. Debljina im je 15 milimetara. Temelje se na NVMe PCIe Gen 3,0 x 4 sučelju, a podatke zapisuju na 3D TLC memoriju.

Svi modeli mogu bez problema podnijeti dnevno zapisivanje podataka u količini punog kapaciteta tijekom pet godina. Proizvođač MTBF vrijeme procjenjuje na 2 milijuna radnih sati. Budući je DC1000M serija namijenjena podatkovnim centrima Kingston se pobrinuo i za implementaciju različitih vrsta zaštita kako bi snimljeni podaci ostali na sigurnom, primjerice zaštitu od gubitka napajanja. Zatim tu su i Enterprise SMART alati za praćenje pouzdanosti SSD-a, za praćenje statističkih podataka, životnog vijeka SSD-a, ujednačenosti trošenja i drugo.

Svi modeli iz serije DC100M odlikuju se brzinom čitanja podataka do 3.100 MB/s. Brzina zapisivanja kao i uvijek ovisi o kapacitetu SSD-a. Stoga kao najsporiji model izdvaja se 960-gigabajtni koji podatke zapisuje brzinom do 1.330 MB/s.

Znatniji skok u brzini zapisivanja ima model kapaciteta 1,92 TB. Njegova brzina zapisivanja iznosi do 2.600 MB/s. Ostala dva unatoč osjetno većem kapacitetu imaju po 100 MB/s veće brzine pri zapisivanju podataka. Model kapaciteta 3,84 TB to čini pri brzinama do 2.700 MB/s, a model od 7,68 TB do 2.800 MB/s.

Ovisno o modelu potrošnja energije iznosi između 5,14W i 5,74W u stanju mirovanja pa sve do između 9,10W i 17,06W prilikom zapisivanja podataka. Detaljnije specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača.