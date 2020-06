Kingston predstavio 7,68 TB SSD za podatkovne centre

Kingston je unutar serija DC450R, DC500R i DC1000M predstavio novi SSD velikog kapaciteta. Riječ je o modelu kapaciteta 7,68 TB koji stiže u 2,5“ (SATA) te U.2 (PCIe) formatu. SATA model dio je serija DC450R i DC500R, dok je PCIe model dio serije DC1000M.

Sva tri modela za pohranu podataka koriste 64-slojnu 3D TLC memoriju tvrtke Kioxia (bivša Toshiba). Kao najbrži model ističe se DC1000M koji se odlikuje sekvencijalnim čitanjem podataka do 3.100 MB/s te zapisivanjem novih podataka brzinom do 2.800 MB/s. Odlikuje ga i velika izdržljivost, primjerice navedeni SSD u stanju je izdržati zapisivanje u količini punog kapaciteta (1 DWPD) na dnevnoj bazi tijekom pet godina, što je u konačnici 13.450 TB podataka.

Ostala dva modela, DC450R i DC500R sporiji su i manje izdržljivi, a razlog tomu je SATA sučelje koje teoretski može ponuditi brzine do 600 MB/s. DC450R odlikuje se sekvencijalnim čitanjem podataka do 560 MB/s, te zapisivanjem do 504 MB/s. Tijekom životnog vijeka u stanju je zapisati do 5.063 TB podataka (0,3 DWPD).

Model oznake DC500R unatoč većoj brojčanoj oznaci sporiji je u odnosu na DC450R. Proizvođač navodi kako ga odlikuje sekvencijalna brzina čitanja podataka do 545 MB7s, te brzina zapisivanja do 490 MB/s. No zato je izdržljiviji – tijekom svog životnog vijeka može zapisati do 9.345 TB podataka, (0,6 DWPD).

Svi modeli odlikuju se MTBF vremenom od 2 milijuna sati te su pokriveni petogodišnjom garancijom. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Modeli iz serija DC450R i DC500R su već u ponudi, dok DC1000M na tržište stiže tijekom ovog mjeseca.