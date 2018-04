Kingston predstavio pristupačni A1000 PCIe NVMe SSD

Kingston je sredinom prošlog tjedna predstavio novi PCIe NMVe SSD kratkog naziva – A1000. Trenutno novu seriju čine tri modela kapaciteta - 240 GB, 480 GB i 960 GB.

Proizvođač na svojim internetskim stranicama navodi kako je A1000 idealan za prijenosna računala i računalne konfiguracije s malo mjesta unutar kućišta. U prilog toj tvrdnji ide činjenica kako se radi o SSD-u M.2 formata koji zbog toga ne zauzima previše mjesta – tek 80 milimetara u dužinu, 22 milimetara u širinu te 3,5 milimetara u visinu.

Podaci se pohranjuju na 3D TLC NAND flash memoriju uz nadzor Phison 5008 kontrolera. Proizvođač još navodi kako je A1000 do 20X brži u odnosu na mehaničke tvrde diskove (HDD). Tu tvrdnju je pokrio objavom specifikacija vezano uz brzinu zapisivanja i čitanja podataka.

Brzina čitanja prethodno snimljenih podataka za sva tri modela je ista – 1.500MB/s. No, brzina zapisivanja novih podataka varira od modela do modela. Kapacitetom najmanji model (240 GB), tradicionalno ima najlošije performanse – nove podatke zapisuje brzinom do 800 MB/s. Iako je najsporiji u seriji, njegovih 800 MB/s u sekundi je daleko bolje u odnosu na bilo koji HDD koji u prosjeku može ostvariti brzinu zapisivanja do 120 MB/s.

Srednji model kapaciteta 480 GB brzinu zapisivanja podiže za 100 MB/s te ona iznosi 900 MB/s. Kapacitetom najveći model – A1000 od 960 GB podatke je kadar zapisivati brzinom do 1.000 MB/s.

Svi modeli su pokriveni petogodišnjom garancijom i MTBF vrijeme im iznosi milijun radnih sati. Što se količine podataka koje mogu tijekom životnog vijeka zapisati ona se kreće od 150 TB (240 GB), 300 TB (480 GB) i 600 TB (960 GB).

Za kraj navest ćemo i cijene. Za 240-gigabatni model potrebno je izdvojiti oko 119,60 USD, za 480-gigabajtni oko 218,40 USD, a za 960-gigabajtni 403 USD.